NASA confirma eclipse solar total 2026: no será visible en México

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El cielo volverá a regalar uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. El

ya tiene

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y promete convertirse en uno de losmás observados del año, debido a suy a las regiones privilegiadas desde donde podrá apreciarse.Aunque miles de personas seguirán el evento, hay una noticia que ha llamado la atención de los, y es que el fenómenodesde el país.¿Cuándo ocurrirá elEl esperado eclipse solar total tendrá lugar elde 2026. De acuerdo con datos difundidos por la, se tratará de uno de los eclipses más destacados del siglo debido a suy al amplio recorrido que tendrá sobre varias regiones delDurante este fenómeno, lase interpondrá entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en algunas zonas específicas y provocando que el día se transforme temporalmente en una especie deDe acuerdo con el, el evento tendrá unaaproximada de 4 horas y 20 minutos, iniciando con sualrededor de las 15:34 horas GMT. El punto máximo se registraría cerca de las 17:45 GMT y concluiría hacia las 19:57 GMT.¿Dónde se podrá ver elLadel Eclipse Solar Total atravesará varias regiones del, donde cientos de personas tendrán la oportunidad deLos mejores puntos para contemplar el fenómeno en su totalidad estarán ubicados en el, el oeste de Islandia y amplias zonas del, donde la oscuridad temporal será completa durante algunos minutos.Mientras tanto, habitantes de países como, Estados Unidos, y algunas regiones dey partes de África occidental podrán observar únicamente unadel eclipse, dependiendo de su ubicación geográfica.¿Se podrá ver elenUna de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es si el fenómeno será visible desde territorio mexicano.La respuesta es no. Según lasdisponibles hasta ahora,no se encontrará dentro de la trayectoria de observación, por lo que el eclipse no podrá apreciarse ni siquiera de manera parcial.¿Cómo observar un eclipse solar de forma segura?Aunque contemplar un eclipse solar puede convertirse en una, hacerlo sinrepresenta un riesgo para la salud visual.Los especialistas recomiendan utilizar exclusivamentepara eclipse solar o filtros especiales con certificación internacional. Mirar directamente al Sol, incluso durante unos segundos, puede ocasionaren laTambién se aconseja evitar el uso deconvencionales, cámaras fotográficas, telescopios o binoculares sin. De igual forma, métodos caseros como vidrios ahumados ono ofrecen protección suficiente y pueden resultar peligrosos.