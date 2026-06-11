logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum felicita a selección mexicana tras victoria en GAM

La mandataria asistió al Deportivo Hermanos Galeana para seguir el partido y celebrar los goles del equipo nacional.

Por El Universal

Junio 11, 2026 04:49 p.m.
A
Sheinbaum felicita a selección mexicana tras victoria en GAM
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de asistir al

      Deportivo Hermanos Galeana
      , en la alcaldía Gustavo A. Madero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      felicitó a la Selección Mexicana por su victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
      A través de sus redes sociales, la mandataria expresó: "¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos", luego del triunfo del combinado nacional.
      Sheinbaum siguió el encuentro desde el deportivo ubicado en la GAM, donde celebró los goles de Julián Quiñones al minuto 9 y de Raúl Jiménez al 67, anotaciones que dieron a México el triunfo en el arranque de la justa mundialista organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
      Este marcador pone a la Selección en el liderazgo del grupo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum felicita a selección mexicana tras victoria en GAM
      Sheinbaum felicita a selección mexicana tras victoria en GAM

      Sheinbaum felicita a selección mexicana tras victoria en GAM

      SLP

      El Universal

      La mandataria asistió al Deportivo Hermanos Galeana para seguir el partido y celebrar los goles del equipo nacional.

      Buscadoras protestan en el Ángel de la Independencia
      Buscadoras protestan en el Ángel de la Independencia

      Buscadoras protestan en el Ángel de la Independencia

      SLP

      El Universal

      Más de 133 mil personas desaparecidas motivan protesta en el Ángel de la Independencia.

      Video | Salinas Pliego arriba al Azteca en medio de insultos
      Video | Salinas Pliego arriba al Azteca en medio de insultos

      Video | Salinas Pliego arriba al Azteca en medio de insultos

      SLP

      SinEmbargo.mx

      Durante su paso, fue objeto de gritos de rechazo, aunque también muestras de apoyo

      Fan Fest en Zócalo alcanza lleno total antes del partido México-Sudáfrica
      Fan Fest en Zócalo alcanza lleno total antes del partido México-Sudáfrica

      Fan Fest en Zócalo alcanza lleno total antes del partido México-Sudáfrica

      SLP

      El Universal

      La multitud en la plancha del Zócalo impide movilidad, por lo que se habilitó un festival alternativo en Plaza Garibaldi.