Sheinbaum felicita a selección mexicana tras victoria en GAM
La mandataria asistió al Deportivo Hermanos Galeana para seguir el partido y celebrar los goles del equipo nacional.
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Luego de asistir alDeportivo Hermanos Galeana , en la alcaldía Gustavo A. Madero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
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felicitó a la Selección Mexicana por su victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
A través de sus redes sociales, la mandataria expresó: "¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos", luego del triunfo del combinado nacional.
Sheinbaum siguió el encuentro desde el deportivo ubicado en la GAM, donde celebró los goles de Julián Quiñones al minuto 9 y de Raúl Jiménez al 67, anotaciones que dieron a México el triunfo en el arranque de la justa mundialista organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
Este marcador pone a la Selección en el liderazgo del grupo.
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