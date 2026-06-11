Sheinbaum felicita a selección mexicana tras victoria en GAM

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Luego de asistir al

, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la presidenta

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por su victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.A través de sus, la: "¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos", luego delel encuentro desde el deportivo ubicado en la GAM, donde celebró losal minuto 9 y deal 67, anotaciones que dieron a México el triunfo en elorganizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.Este marcador pone a la Selección en el liderazgo del