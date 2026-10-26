Perrito destaca en la GN

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Ciudad de México.- Con apenas 20 centímetros de estatura, siete kilos de peso, uniforme táctico confeccionado a medida y un impacto masivo en redes sociales, Comando Chihuahua, un perro de raza pequeña de un año y tres meses de edad, se ha convertido en el agente de proximidad social más popular de la Guardia Nacional de México.

Su despegue mediático comenzó el pasado 16 de septiembre durante el desfile cívico militar de las Fuerzas Armadas en la capital mexicana, cuando su aparición con indumentaria oficial desató un auténtico furor en redes sociales.

El canino fue donado hace seis meses por una pareja de adultos mayores del estado de Chihuahua que ya no podía contener la energía del animal, encontrando en la corporación federal una segunda oportunidad de vida.

"Ellos por la actividad y la energía de Comando Chihuahua ya no sabían cómo cuidarlo, lo dan en adopción y la gente se dio cuenta de que era bien recibido por todos los integrantes de la Guardia Nacional", explicó la sargento primero Andrea Elizabeth Vilchis, quien forma parte del equipo que acompaña al ejemplar.

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A diferencia de los tradicionales pastores alemanes o belgas malinois dedicados a la detección de narcóticos o explosivos, las funciones de este chihuahua se centran en la proximidad social, asistiendo a escuelas, plazas públicas y actividades comunitarias para generar confianza entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad.

Debido a su fisonomía, las autoridades militares tuvieron que construirle una pista de entrenamiento adaptada especialmente a su tamaño dentro de las instalaciones del Campo Militar en la Ciudad de México.

El papel de Comando va más allá de la imagen, la Guardia Nacional busca aprovechar el impacto mediático del canino para enviar un mensaje sobre la importancia de la adopción responsable y las segundas oportunidades para las mascotas, demostrando que los animales rescatados o donados pueden desempeñarse con éxito en tareas comunitarias.

"La verdad que para la Guardia Nacional es un orgullo y estamos muy felices de que Comando Chihuahua sea parte de nosotros, además de que es muy importante fomentar las segundas oportunidades y la adopción", concluyó la sargento Vilchis.