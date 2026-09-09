Rescatan a siete perros de incendio en vivienda del puerto de Veracruz
Siete perros fueron rescatados por bomberos durante un incendio en Veracruz, uno con quemaduras recibió atención médica.
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VERACRUZ, Ver., septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Elementos del Cuerpo de Bomberos del municipio de Veracruz lograron rescatar a siete perros durante un incendio registrado en una casa habitación.
Incendio en vivienda de colonia Ignacio Zaragoza
La conflagración ocurrió en una vivienda de la colonia Ignacio Zaragoza, donde los efectivos encontraron a los animales en el interior.
Atención a perro con quemaduras
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Uno de los caninos presentó quemaduras en la región dorsal, por lo que recibió primeros auxilios de paramédicos y posteriormente fue canalizado a una clínica veterinaria para su atención especializada.
En tanto, los otros seis perros se encuentran a salvo y quedaron bajo el resguardo de su propietario y vecinos de la zona.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, en cuya atención también participaron elementos de la Policía Municipal y Tránsito Municipal, que apoyaron las acciones de seguridad.
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