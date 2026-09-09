logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere trailero en aparatoso choque sobre la Valles-Mante

Los miembros de una familia de Monterrey que viajaban en camioneta quedaron lesionados

Por Huasteca Hoy

Septiembre 09, 2026 03:57 p.m.
A
Muere trailero en aparatoso choque sobre la Valles-Mante
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Valles.- Un choque entre un tráiler que transportaba melaza y una camioneta dejó como saldo un hombre fallecido y cinco personas lesionadas en la carretera Valles-Mante. Tras el impacto, ambas unidades se salieron del camino y volcaron.

      El accidente ocurrió este miércoles alrededor del mediodía, en el kilómetro 34 de la carretera federal 85, entre los ejidos Laguna del Mante y Buenavista.

      Omar Israel Escobar, de 38 años de edad y vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, conducía un tráiler con remolque tipo cisterna cargado con melaza.

      Había salido de Ciudad Valles con destino a Monclova, Coahuila; sin embargo, durante el trayecto habría perdido el control del volante, invadió el carril contrario y chocó de frente contra una camioneta SUV marca MG, en la que viajaba una familia que radica en Monterrey, Nuevo León.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tras la colisión, ambas unidades se salieron de la carretera y volcaron. El tráiler terminó en un desnivel y, durante el accidente, Israel salió proyectado por una de las ventanillas; la pesada unidad le pasó por encima y falleció en el lugar.

      El trailero viajaba acompañado de otro hombre, a quien había dado "raid". Su acompañante sobrevivió y, de acuerdo con la información recabada, únicamente sufrió golpes leves.

      En la camioneta viajaban dos niños y tres adultos, quienes resultaron lesionados. Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil Municipal acudieron a brindarles auxilio y posteriormente los trasladaron a un centro médico.

      La familia comentó que se dirigía de paseo a Jalpan de Serra, Querétaro.

      Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona y realizaron labores de abanderamiento.

      Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado procesó el lugar y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.

      LEA TAMBIÉN

      Derrapa y choca trailero en Circuito Potosí

      Elementos de la GCE aseguraron el área para retirar la unidad

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere trailero en aparatoso choque sobre la Valles-Mante
      Muere trailero en aparatoso choque sobre la Valles-Mante

      Muere trailero en aparatoso choque sobre la Valles-Mante

      SLP

      Huasteca Hoy

      Los miembros de una familia de Monterrey que viajaban en camioneta quedaron lesionados

      Por un homicidio en 2020, aprehenden a una mujer en Lomas
      Por un homicidio en 2020, aprehenden a una mujer en Lomas

      Por un homicidio en 2020, aprehenden a una mujer en Lomas

      SLP

      Redacción

      La investigación señala que Adriana "N" participó en un ataque con arma de fuego

      FGE logra condena por violación a menor en Rayón
      FGE logra condena por violación a menor en Rayón

      FGE logra condena por violación a menor en Rayón

      SLP

      Pulso Online

      El acusado aceptó su responsabilidad y fue sentenciado a más de ocho años de prisión

      Enfrentamiento en Ciudad Valles deja tres detenidos (video)
      Enfrentamiento en Ciudad Valles deja tres detenidos (video)

      Enfrentamiento en Ciudad Valles deja tres detenidos (video)

      SLP

      Huasteca Hoy

      Se reporta que dos de los presuntos criminales están heridos