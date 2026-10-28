Piden atender otras violencias en Coahuila

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TORREÓN, Coah.- Coahuila ha contenido la violencia macro que lo ha ubicado como el estado con la mejor percepción de seguridad en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, especialistas señalan que persisten otras violencias que se deben atender, como las riñas, la violencia familiar o los problemas de adicciones que desatan hechos como el ataque ocurrido el pasado 1 de octubre en una secundaria de este municipio, que dejó un muerto y cuatro heridos.

Víctor Manuel Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), doctor en Políticas Públicas y experto en temas de violencia criminal y seguridad pública, distingue entre las distintas dimensiones de la violencia. La más letal, explica, es la relacionada con el crimen organizado, por sus efectos en secuestros, desapariciones y homicidios.

Pero, aunque Coahuila ha hecho un buen trabajo para controlar esa violencia macro, todavía existen áreas de oportunidad frente a las violencias cotidianas.

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En ellas caben la violencia familiar, las agresiones contra mujeres y menores de edad, las pandillas, las riñas en colonias, bares y centros nocturnos, además del bullying y la violencia digital, comentó.

Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, expone que cuando se observan sólo las estadísticas de los delitos de alto impacto, las dinámicas sociales que pueden convertirse en conductas antisociales o criminológicas pasan desapercibidas.

"Se vuelven conductas muy sutiles y al final terminan poco a poco, así como la gota que perforó la roca, erosionando la cohesión social", señala Zamarripa.

El 1 de octubre, dos hermanos atacaron la Secundaria General 13 del ejido La Unión, en Torreón, y mataron a la subdirectora del plantel e hirieron a otras cuatro personas. El fiscal del estado, Federico Fernández, subrayó que los dos jóvenes provenían de una "desintegración familiar delicada".

Marco Zamarripa refiere que han advertido desde hace tiempo de deterioros muy focalizados en el comportamiento antisocial. "Pudieran ser hechos menores, pero de no atenderse son un problema", comenta.