Plantea la ONU ayuda para crisis de desaparecidos

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) advirtió que hay indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México y que esta práctica continúa, por lo que planteó cooperación internacional en seis ámbitos: búsqueda de personas, investigación, esclarecimiento de la verdad, atención de la crisis forense, protección de las víctimas y de sus familias.

Ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el presidente del organismo, Juan Pablo Albán Alencastro, señaló que corresponde a ese órgano considerar las posibilidades de apoyo a México, luego de que el CED activó por primera vez el procedimiento excepcional previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La decisión se tomó tras examinar información del gobierno mexicano, aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, así como antecedentes reunidos desde 2012.

"Sobre esa base, decidió traer a la atención de ustedes con carácter urgente esta cuestión de conformidad con lo que dispone la propia Convención que nosotros nos hemos limitado a aplicar", expresó.

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Albán Alencastro aclaró que la determinación no implica una declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano ni supone que se haya identificado una política federal destinada a cometer desapariciones forzadas mediante acciones deliberadas u omisiones de las autoridades.

Reconoció además los esfuerzos del gobierno mexicano, aunque sostuvo que persisten problemas estructurales que requieren atención.

El artículo 34, explicó, es un mecanismo preventivo de alerta para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente graves. El CED ya formuló propuestas para orientar esa asistencia y mantendrá el diálogo con las autoridades y organizaciones civiles.

Al presentar su informe anual, Albán Alencastro dijo que entre marzo de 2025 y febrero de 2026 el comité recibió 336 solicitudes de acción urgente de distintos países, de las cuales registró 251.