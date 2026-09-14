IMSS identifica platillos patrios con más calorías en México

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La llegada de septiembre y los festejos por el Aniversario de la Independencia de México representan una oportunidad para convivir con familiares y amigos (además de disfrutar de la tradicional gastronomía nacional).

Sin embargo, el exceso en el consumo de alimentos y bebidas puede poner en riesgo la salud integral, de acuerdo con información de dependencias del Gobierno de México.

Esta situación afecta especialmente a personas que viven con condiciones como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, ácido úrico elevado o niveles altos de colesterol y triglicéridos.

La comida típica de estas fechas se caracteriza en varios casos por un alto contenido de grasas y azúcares. Según datos difundidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre los platillos tradicionales que aportan una mayor cantidad de calorías se encuentran los alimentos fritos o empanizados, tales como flautas, gorditas, quesadillas y chiles en nogada (especialmente en su presentación capeada).

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Platillos patrios con más calorías según el IMSS

Por otro lado, de acuerdo con el Gobierno de México, el pozole destaca como una de las opciones menos calóricas y más saludables para consumir durante estas festividades, siempre que se cuide la preparación y el tamaño de las porciones.

Cuidar el organismo requiere de hábitos permanentes que incluyan fines de semana, días festivos y periodos vacacionales. Para disfrutar de las celebraciones sin comprometer el bienestar, el IMSS sugiere aplicar sustituciones de ingredientes en las recetas tradicionales.

Recomendaciones para una alimentación saludable en fiestas patrias

En el caso del chile en nogada, la recomendación institucional es elaborarlo sin capear, utilizar crema baja en grasa para la salsa y optar por sustitutos de azúcar. Asimismo, para la preparación de frituras es preferible emplear aceites vegetales como los de oliva o canola, mientras que en las botanas se sugiere reemplazar los productos procesados por bastones de verduras frescas (como zanahoria, pepino y apio).

De igual forma, los especialistas recomiendan comer una porción ligera de fruta (manzana, naranja o durazno) o verdura (jícama, zanahoria o pepino) antes de asistir a las reuniones, lo cual evita llegar con un apetito excesivo.

Durante la comida, conviene servirse en platos pequeños para controlar las porciones, evitar el uso de crema, mayonesa, mantequilla o tostadas fritas, y seleccionar carnes con bajo contenido graso (como el pollo o los cortes magros de res y cerdo), reduciendo el consumo de chicharrón, chorizo, tocino o grasa visible.

En materia de hidratación, las autoridades sanitarias aconsejan consumir agua de sabor natural (jamaica, tamarindo, limón o naranja con chía) preferentemente sin azúcar añadida (o con un máximo de una cucharadita por cada 240 ml).

Finalmente, se insta a moderar o eliminar la ingesta de refrescos, jugos industrializados y bebidas alcohólicas, debido a su elevado aporte calórico y a los efectos perjudiciales que el exceso genera en el organismo.