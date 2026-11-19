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Trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados han bloqueado nuevamente las instalaciones del Palacio Legislativo en San Lázaro. Esta acción se lleva a cabo en respuesta a la falta de atención de la Mesa Directiva frente a su solicitud para reinstaurar el apoyo económico que fue retirado en abril de 2026. La vocera del grupo, Alejandra Moreno, expresó que la situación de los jubilados se ha vuelto insostenible.

El grupo de jubilados ha presentado tres propuestas para la continuidad del apoyo económico, aunque estas no han sido aceptadas hasta el momento. Actualmente, un grupo de representantes se encuentra en diálogo con la Mesa Directiva, pero la protesta ha ocasionado el bloqueo de entrada y salida de personal en la Cámara de Diputados. Este evento no es aislado, ya que el 4 de noviembre tuvieron un bloqueo anterior, tras el cual se reunieron con el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho, acordando un nuevo encuentro el 12 de noviembre. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta sobre los temas discutidos.

En abril de 2026, la Cámara de Diputados decidió retirar el apoyo mensual a 535 jubilados sindicalizados, ofreciendo un pago final que fue aceptado por 182 de ellos. Desde entonces, 55 nuevos jubilados se han agregado al registro, mientras que ocho han fallecido, lo que ocasiona que ahora demanden la restitución del apoyo para aproximadamente 400 jubilados sindicalizados para el próximo año. Los jubilados exigen que se destine presupuesto para reactivar el numeral 23, que corresponde al Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas, a través del cual recibían cerca de 11 mil 992 pesos mensuales.

La situación continúa sin solución aparente, lo que resalta las inquietudes de los jubilados sobre su bienestar económico y la atención que la institución les brinda. El desarrollo de este tema se encuentra en un punto crítico, puesto que la falta de respuesta por parte de la Mesa Directiva podría agravar aún más la situación de los afectados.

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