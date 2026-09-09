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Suprema Corte pone en marcha portal de estadística judicial

La herramienta mejora la transparencia y la rendición de cuentas en la Suprema Corte.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:00 p.m.
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Suprema Corte pone en marcha portal de estadística judicial
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      La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha el portal de estadística judicial https://www2.scjn.gob.mx/EstadisticaJudicial/, mediante el cual los ciudadanos podrán dar seguimiento al desempeño del máximo tribunal del país con información verificable, trazable y generada desde los sistemas institucionales.

      Suprema Corte lanza portal estadística judicial

      Se trata de una novedosa herramienta que comenzó a operar con un primer conjunto de indicadores y se fortalecerá de manera progresiva mediante la incorporación de nueva información y funcionalidades, conforme avance la consolidación del sistema institucional de información estadística, indicó la Corte.

      Señaló que la generación de información estadística se sustentaba en procesos manuales, registros separados y metodologías distintas entre las áreas, lo que daba lugar a procesos dispersos, funciones duplicadas y controles limitados, orientados únicamente a la elaboración de reportes institucionales.

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      "Durante años, la Suprema Corte no pudo responder preguntas básicas con precisión: ¿cuántos asuntos tiene? ¿cuánto tarda en resolverlos? Los datos se capturaban a mano, sin un sistema de control único, y la estadística se generaba para tener algo que publicar, no para reflejar la realidad", afirmó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, en mensaje en una red social.

      Transparencia y rendición de cuentas en la SCJN

      Eso, añadió el togado, quedó atrás con el nuevo portal de estadística judicial, donde ahora cualquier persona puede consultar de forma clara y actualizada lo que hace el Alto Tribunal.

      "Quienes nos eligieron tienen derecho a vigilar nuestro trabajo. Rendir cuentas es parte indispensable de una justicia real y verdadera", expresó.

      La Suprema Corte de Justicia refirió que la implementación de este portal es resultado de un año de trabajo dedicado a revisar, ordenar y homologar la manera en que la institución genera, registra y consolida su información estadística, lo cual implicó conciliar la información histórica de los sistemas y realizar una reingeniería en las metodologías de generación, registro y validación de los datos, con el propósito de que cada cifra publicada cuente con un respaldo verificable y pueda rastrearse desde su origen.

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