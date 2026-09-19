Predio no es de Pemex: Harfuch

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Irapuato, Gto.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el predio donde se hallaron 59 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato se encontraba sin vigilancia, por lo que aún no hay detenidos; además, descartó que las instalaciones pertenezcan a Pemex y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) dará más detalles sobre la investigación.

"El aseguramiento está, y las detenciones y la investigación, pues por supuesto que va a haber detenidos, pero vienen después. En ese predio, en ese momento no había nadie por lo evidente [de que] era una movilización grande del gobierno, de las autoridades estatales y del gobierno federal, pero las investigaciones continúan y las detenciones, igualito que en otros casos se van a dar", afirmó.

Durante la conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, el funcionario señaló que el caso se destapó tras la detención de una pipa con hidrocarburos el 3 de julio pasado. Sin embargo, reiteró que el predio que fue cateado por autoridades federales estaba desolado.

Asimismo, refirió que este caso no será una excepción y habrá detenidos, como ha ocurrido en otros aseguramientos donde se ha dado con presuntos responsables.

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Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al ser cuestionado sobre la ineficiencia de las autoridades estatales y del municipio de San José Iturbide al no identificar una planta de combustible de esta magnitud, García Harfuch indicó que se trata de una instalación de almacenamiento y que más adelante la Fiscalía General de la República dará la explicación detallada.

El jueves pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburos presuntamente obtenidos de manera ilegal, en tres municipios del estado de Guanajuato.