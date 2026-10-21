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Prepara Hidalgo denuncia contra Uber

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Prepara Hidalgo denuncia contra Uber
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      PACHUCA, Hgo..- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, advirtió que su administración prepara una denuncia relacionada con la entrada en operación de Uber, ya que en esta entidad no está permitido el servicio de transporte por plataforma.

      El mandatario señaló que la acción legal está dirigida contra quienes promueven el funcionamiento de la aplicación bajo condiciones que no se ajustan a la legislación vigente.

      El lunes 19 de octubre, la plataforma Uber informó sobre su entrada a Hidalgo con descuentos para el primer servicio. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad advirtió que Uber no opera de manera legal, ya que dejó en claro que utilizar una aplicación no sustituye la concesión exigida por la ley. Por ello, señaló que los conductores que ofrezcan viajes sin plena autorización podrían enfrentar procedimientos administrativos y sanciones.

      El gobernador Julio Menchaca destacó que el área jurídica del gobierno estatal trabaja en la integración de la denuncia, además mencionó que estaría dirigida fundamentalmente contra los promotores de la plataforma.

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