logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Preparan jornada electoral para reclusos

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Preparan jornada electoral para reclusos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el Modelo de Operación para la organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP) en el Proceso Electoral Concurrente (PEC) 2026-2027, el cual define las funciones del instituto, de los Organismos Públicos Locales (OPL) y de las autoridades penitenciarias competentes para garantizar el ejercicio de este derecho político-electoral en 21 entidades federativas.

      En ese sentido, explicó que la Comisión, avaló que la votación se realice de manera presencial y anticipada al interior de los centros penitenciarios que cuenten con las condiciones de infraestructura y seguridad para su implementación.

      Se aplicará en los 261 centros penitenciarios identificados por las autoridades con condiciones para recibir la votación, lo que representa una cobertura potencial de 118 mil 623 personas en prisión preventiva.

      Precisó que la jornada electoral se llevará a cabo en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas, mientras que en Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán y San Luis Potosí, se implementará para la totalidad de los cargos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cemex y Ancore concluyen colado de la última losa de Torre Rise
        Cemex y Ancore concluyen colado de la última losa de Torre Rise

        Cemex y Ancore concluyen colado de la última losa de Torre Rise

        SLP

        Redacción

        El colado de la última losa en el piso 101 posiciona a Torre Rise como el edificio más alto de Latinoamérica.

        Tony Montana acepta pena de 20 años de prisión
        Tony Montana acepta pena de 20 años de prisión

        Tony Montana acepta pena de 20 años de prisión

        SLP

        El Universal

        La sentencia se fijó para el 13 de noviembre en el Tribunal de Distrito de Columbia.

        Buen Fin 2026 será de cinco días con tiendas nacionales y digitales
        Buen Fin 2026 será de cinco días con tiendas nacionales y digitales

        Buen Fin 2026 será de cinco días con tiendas nacionales y digitales

        SLP

        El Universal

        El evento comercial más esperado del año ofrecerá descuentos en tiendas físicas y en línea.

        FGR asegura 303 mil litros de hidrocarburo en Montemorelos
        FGR asegura 303 mil litros de hidrocarburo en Montemorelos

        FGR asegura 303 mil litros de hidrocarburo en Montemorelos

        SLP

        El Universal

        El operativo incluyó aseguramiento de tanques, contenedores y equipos, sin que se registraran detenciones.