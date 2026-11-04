Preparan jornada electoral para reclusos

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el Modelo de Operación para la organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP) en el Proceso Electoral Concurrente (PEC) 2026-2027, el cual define las funciones del instituto, de los Organismos Públicos Locales (OPL) y de las autoridades penitenciarias competentes para garantizar el ejercicio de este derecho político-electoral en 21 entidades federativas.

En ese sentido, explicó que la Comisión, avaló que la votación se realice de manera presencial y anticipada al interior de los centros penitenciarios que cuenten con las condiciones de infraestructura y seguridad para su implementación.

Se aplicará en los 261 centros penitenciarios identificados por las autoridades con condiciones para recibir la votación, lo que representa una cobertura potencial de 118 mil 623 personas en prisión preventiva.

Precisó que la jornada electoral se llevará a cabo en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas, mientras que en Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán y San Luis Potosí, se implementará para la totalidad de los cargos.

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