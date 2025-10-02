Presidenta acusa a “Alito” de “lavado” y corrupción

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, chocaron por la expropiación de terrenos de cercanos al político opositor por el gobierno de Campeche para, presuntamente, construir una universidad.

En su conferencia matutina, la Mandataria aseguró que las propiedades de Moreno fueron adquiridas con “lavado” de dinero y por actos de corrupción.

“Entiendo que cambiaron la ley, ellos, en Campeche. Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con ‘lavado’ de dinero, de la corrupción, y que por eso viene ese esquema”, dijo la Presidenta.

En redes sociales, el priista negó las acusaciones de la Presidenta y aseguró que se trata de una falsedad y calumnia, por lo que adelantó que la denunciará en México y a nivel internacional por abuso de poder.

Moreno Cárdenas condenó que se denosté, persiga y difame a la oposición desde la tribuna de Palacio Nacional.

“En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es LÍCITO y TRANSPARENTE. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, expuso en su mensaje.

“Estas mentiras y calumnias no son otra cosa más que distractores de Morena para evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el gobierno y el crimen organizado. Todo México y el mundo saben que son un narcogobierno corrupto, cínico y criminal”, resaltó el priista.