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Diputados del PRI y PAN critican recortes y baja en Prueba Pisa 2025

Rubén Moreira y Noemí Luna atribuyen malos resultados a políticas educativas y recortes.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 01:35 p.m.
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Diputados del PRI y PAN critican recortes y baja en Prueba Pisa 2025
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Diputados del PRI y del PAN recriminaron al régimen los resultados negativos de la Prueba Pisa 2025, que pone a México en penúltimo lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en ciencias y comprensión lectora.

      PRI y PAN critican resultados y políticas educativas

      El coordinador priista, Rubén Moreira, afirmó que dichos resultados confirman un retroceso educativo de México.

      "México necesita menos propaganda y más resultados. La política educativa de #Morena es criminal", expresó en sus redes sociales.

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      Señaló que mientras países como Singapur, Japón, Corea del Sur y Estonia encabezan la educación mundial, México se rezaga y queda por debajo de naciones que han decidido apostar por el conocimiento, la ciencia y la formación de sus jóvenes.

      "En una evaluación realizada en 91 países y economías, #México quedó rezagado: se ubicó en el lugar 63 en matemáticas, 53 en lectura y 64 en ciencias. En matemáticas y lectura, nuestro país obtuvo peores resultados que en la edición anterior. En especial, el resultado en matemáticas es alarmante: 388 puntos, siete menos que en 2022", detalló.

      Impacto de recortes y eliminación de programas educativos

      Por su parte, Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN, lamentó los recortes al presupuesto de educación y dijo que derivaron en los malos resultados.

      "Recortaron el presupuesto educativo, eliminaron las Escuelas de Tiempo Completo, acabaron con la evaluación y politizaron los libros de texto. Estas son las consecuencias: El fracaso de la educación pública que le roba oportunidades a nuestra niñez y los condena a la pobreza", dijo.

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