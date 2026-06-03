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Confirman primer paciente con gusano barrenador en NL

Autoridades sanitarias llaman a extremar cuidados en heridas para evitar contagios.

Por El Universal

Junio 03, 2026 10:36 a.m.
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Confirman primer paciente con gusano barrenador en NL
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      Nuevo León registró el primer caso de gusano barrenador en humanos desde que la enfermedad reapareció en el país.

      Detalles confirmados

      El contagio fue detectado en un adulto mayor del municipio de Linares, quien permanece bajo atención médica y se encuentra estable, de acuerdo con autoridades de salud.

      La confirmación del caso encendió las alertas sanitarias en la entidad debido a que la enfermedad afecta principalmente a animales, aunque también puede presentarse en personas cuando existen heridas expuestas donde la mosca responsable deposita sus huevos.

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      Acciones de la autoridad

      El paciente, un hombre de 84 años habitante del ejido Los Álamos, presentó una infección por larvas asociada al gusano barrenador.

      Familiares relataron que comenzaron a preocuparse al notar cambios en su estado de salud, particularmente porque dejó de alimentarse como lo hacía habitualmente.

      Según sus allegados, el adulto mayor fue intervenido para retirarle los parásitos que se alojaron en la boca. Hasta ahora no se han reportado complicaciones mayores y continúa bajo observación médica.

      - Secretaría de Salud llama a extremar precauciones

      Tras la detección del caso, la Secretaría de Salud de Nuevo León llamó a la población a extremar cuidados en el manejo de heridas y lesiones cutáneas.

      La dependencia recomendó lavar y desinfectar cualquier lesión, mantenerla cubierta y vigilar su evolución. También pidió acudir de inmediato a una unidad médica en caso de presentar dolor intenso, secreciones, mal olor o cualquier signo de infección.

      Las autoridades agregaron que quienes mantienen contacto frecuente con animales deben revisar periódicamente que estos no presenten heridas expuestas y brindarles atención oportuna para evitar la propagación de la enfermedad.

      El caso detectado en Linares representa el primero confirmado en humanos en Nuevo León y se mantiene bajo seguimiento por parte de las autoridades sanitarias.

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