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Seguridad

Sofocan incendio en basurero de colonia Libertad

La autoridad municipal destacó el trabajo conjunto de corporaciones en Villa de Pozos

Por Redacción

Junio 03, 2026 10:15 a.m.
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Sofocan incendio en basurero de colonia Libertad
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      La Dirección de Protección Civil, Servicios Municipales y la Guardia Civil de Villa de Pozos atendieron un incendio en un basurero de la demarcación.

      Se informó que el siniestro se registró en la zona de la colonia Libertad, mismo que fue controlado gracias al trabajo coordinado.

      "Seguimos trabajando por la seguridad y bienestar de las y los habitantes de Villa de Pozos", dijo la autoridad municipal

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