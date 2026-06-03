Sonora y Tamaulipas desmienten acusaciones de EU

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La titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora y diputada local con licencia, Paloma Terán, se pronunció este martes sobre la publicación del diario estadounidense "Los Angeles Times", que señala una presunta investigación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

A través de su cuenta de X, la funcionaria desmintió la información difundida por el medio estadounidense y aseguró que el mandatario estatal mantiene vigente su documentación para ingresar a territorio estadounidense.

"Es completamente falsa la información publicada por el medio 'Los Angeles Times' respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia", escribió Terán.

Por su parte, el coordinador general de Comunicación Social del gobierno del Estado de Tamaulipas, Gerardo Algarín, negó la publicación que hace el diario estadounidense "Los Angeles Times", sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya.

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"Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya", informó en su cuenta de X Algarín.

En su cuenta personal, el funcionario del gobierno tamaulipeco agregó: "Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que respalde".

Algarín mencionó que, "no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado".

Y añadió: "Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas".

El posicionamiento surge luego de que "Los Angeles Times" publicara que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos militantes de Morena, por presuntos vínculos con actividades delictivas.

De acuerdo con la versión difundida por el diario, Durazo sería investigado por presuntos nexos con el crimen organizado, mientras que Villarreal enfrentaría indagatorias relacionadas con el tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol.

Asimismo, el medio aseguró que a ambos mandatarios les habría sido revocada la visa estadounidense en el contexto de investigaciones penales en curso. Sin embargo, según la publicación, los gobernadores permanecerían bajo un mecanismo denominado "libertad condicional por beneficio público significativo", una figura que permite a personas no ciudadanas colaborar o testificar ante un gran jurado en determinados procedimientos judiciales.