Vuelca tráiler en Libramiento Valles-Tamuín
El conductor y su acompañante resultaron ilesos; la unidad dañó una barrera de contención en puente La Providencia
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CIUDAD VALLES.- Un tractocamión de carga volcó la madrugada de este miércoles sobre el Libramiento Valles-Tamuín, sin que se reportaran personas lesionadas.
El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas, en el kilómetro 84, en el tramo La Pitahaya-La Calera.
De acuerdo con la información recabada, la unidad involucrada es un tractocamión Kenworth, propiedad de la empresa Transportes Castores, que circulaba con dirección hacia Tamuín.
Por causas que serán determinadas por las autoridades, el operador perdió el control de la unidad, salió de su trayectoria, impactó la barrera metálica de contención y posteriormente volcó sobre uno de los costados del puente La Providencia.
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A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor y su acompañante resultaron ilesos y permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron para tomar conocimiento del percance y coordinar la circulación vehicular. Personal de Caminos y Puentes Federales también apoyó en las labores de abanderamiento y seguridad.
Las maniobras para retirar el tractocamión se prolongaron durante varias horas, debido a las dimensiones de la unidad y a los daños ocasionados en la infraestructura de protección carretera.
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