logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere hombre en choque frontal; su hijo está grave

El accidente ocurrió cerca del antiguo basurero de Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Junio 03, 2026 07:32 a.m.
A
Muere hombre en choque frontal; su hijo está grave
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un hombre perdió la vida y su hijo resultó gravemente herido tras un choque frontal entre una motocicleta y un automóvil ocurrido la tarde de este martes sobre el Libramiento Poniente, a la altura del antiguo basurero municipal.

      La víctima fue identificada como Artemio Medina López, de 48 años de edad, vecino del ejido Nueva Primavera, en el municipio de Tamuín. Su hijo, Juan Manuel Medina Hernández, de 21 años, permanece hospitalizado y su estado de salud es reportado como delicado.

      De acuerdo con los primeros reportes, ambos viajaban en una motocicleta Italika tipo cross sobre el Libramiento Poniente, en dirección de la carretera libre Valles-Rioverde hacia el Centro Cultural. Al llegar al kilómetro 2, cerca del entronque con la carretera estatal Valles-La Lima, se impactaron de frente contra un automóvil Mazda conducido por un joven empleado de Banco Azteca.

      Testigos señalaron que el conductor del vehículo habría invadido el carril contrario al intentar rebasar, provocando el encontronazo. Debido a la fuerza del impacto, los ocupantes de la motocicleta salieron proyectados varios metros.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Artemio Medina portaba un casco de trabajo que no ofrecía la protección adecuada para este tipo de percances, mientras que su hijo llevaba un casco de seguridad, aunque presuntamente no lo utilizaba de manera correcta. Ambos quedaron inconscientes y con lesiones de gravedad.

      Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a los lesionados al Hospital General de Ciudad Valles. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Artemio, mientras que Juan Manuel continúa recibiendo atención médica.

      El conductor del Mazda también resultó lesionado. Permaneció varios minutos en el lugar del accidente con una fuerte crisis nerviosa y dolor en una pierna. Posteriormente fue trasladado por su padre, quien trabaja como taxista, a una clínica para recibir atención médica.

      LEA TAMBIÉN

      Estudiante lesionada tras choque sobre en Universidad

      La joven motociclista fue auxiliada y trasladada a una clínica; en el mismo punto ocurrió otro percance menor

      Los vehículos involucrados quedaron asegurados y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Localizan restos de una persona arrollada en carretera 57
      Localizan restos de una persona arrollada en carretera 57

      Localizan restos de una persona arrollada en carretera 57

      SLP

      Redacción

      Elementos de la Guardia Civil y Auxilio Vial atendieron el reporte

      Sofocan incendio en basurero de colonia Libertad
      Sofocan incendio en basurero de colonia Libertad

      Sofocan incendio en basurero de colonia Libertad

      SLP

      Redacción

      La autoridad municipal destacó el trabajo conjunto de corporaciones en Villa de Pozos

      Vuelca tráiler en Libramiento Valles-Tamuín
      Vuelca tráiler en Libramiento Valles-Tamuín

      Vuelca tráiler en Libramiento Valles-Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor y su acompañante resultaron ilesos; la unidad dañó una barrera de contención en puente La Providencia

      Muere hombre en choque frontal; su hijo está grave
      Muere hombre en choque frontal; su hijo está grave

      Muere hombre en choque frontal; su hijo está grave

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió cerca del antiguo basurero de Ciudad Valles