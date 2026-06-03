Muere hombre en choque frontal; su hijo está grave

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CIUDAD VALLES.- Un hombre perdió la vida y su hijo resultó gravemente herido tras un choque frontal entre una motocicleta y un automóvil ocurrido la tarde de este martes sobre el Libramiento Poniente, a la altura del antiguo basurero municipal.

La víctima fue identificada como Artemio Medina López, de 48 años de edad, vecino del ejido Nueva Primavera, en el municipio de Tamuín. Su hijo, Juan Manuel Medina Hernández, de 21 años, permanece hospitalizado y su estado de salud es reportado como delicado.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos viajaban en una motocicleta Italika tipo cross sobre el Libramiento Poniente, en dirección de la carretera libre Valles-Rioverde hacia el Centro Cultural. Al llegar al kilómetro 2, cerca del entronque con la carretera estatal Valles-La Lima, se impactaron de frente contra un automóvil Mazda conducido por un joven empleado de Banco Azteca.

Testigos señalaron que el conductor del vehículo habría invadido el carril contrario al intentar rebasar, provocando el encontronazo. Debido a la fuerza del impacto, los ocupantes de la motocicleta salieron proyectados varios metros.

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Artemio Medina portaba un casco de trabajo que no ofrecía la protección adecuada para este tipo de percances, mientras que su hijo llevaba un casco de seguridad, aunque presuntamente no lo utilizaba de manera correcta. Ambos quedaron inconscientes y con lesiones de gravedad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a los lesionados al Hospital General de Ciudad Valles. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Artemio, mientras que Juan Manuel continúa recibiendo atención médica.

El conductor del Mazda también resultó lesionado. Permaneció varios minutos en el lugar del accidente con una fuerte crisis nerviosa y dolor en una pierna. Posteriormente fue trasladado por su padre, quien trabaja como taxista, a una clínica para recibir atención médica.

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Los vehículos involucrados quedaron asegurados y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.