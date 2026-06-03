Localizan restos de una persona arrollada en carretera 57

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Este miércoles fue localizada una persona arrollada sin vida en el kilómetro 19+800 de la carretera 57, rumbo a Matehuala, cerca de la comunidad Cándido Navarro de Soledad.

El reporte fue en la madrugada, por lo que se hicieron presentes elementos de la Guardia Civil División Caminos, verificando que en el sitio se encontraban restos de un hombre en situación de calle que se encontraba en el arrolló vehicular con signos de que varios vehículos le pasaron por encima.

El sitio fue abanderado por personal de Auxilio Vial, a la espera de los agentes de la PDI y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para dar fe y levantar el cuerpo.

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