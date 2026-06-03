Advierten por tormentas fuertes y granizo en SLP
Protección Civil prevé lluvias intensas principalmente en las regiones Centro y Altiplano
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales muy fuertes en San Luis Potosí durante este miércoles 3 de junio, condiciones que afectarán principalmente a las regiones Centro y Altiplano, aunque podrían extenderse al resto del territorio potosino.
La dependencia exhortó a la población a mantenerse atenta ante el potencial de precipitaciones intensas acompañadas de granizo, fuertes rachas de viento y actividad eléctrica, fenómenos que podrían generar complicaciones en vialidades y zonas vulnerables.
A pesar de las lluvias previstas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en las cuatro regiones del estado. Además, las autoridades advirtieron que persisten condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales en zonas serranas, por lo que pidieron evitar actividades que puedan provocar siniestros.
En cuanto a las temperaturas, la Zona Centro registrará una máxima de 30 grados y una mínima de 16; en la Huasteca se esperan hasta 39 grados y una mínima de 23; para el Altiplano se pronostican 31 grados como máxima y 16 como mínima, mientras que en la Zona Media el termómetro alcanzará los 33 grados con una mínima de 20 grados Celsius.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Protección Civil recomendó a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos en las condiciones del tiempo y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Seguirán tormentas fuertes y granizo en SLP
Al mismo tiempo, se prevén temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Advierten por tormentas fuertes y granizo en SLP
Redacción
Protección Civil prevé lluvias intensas principalmente en las regiones Centro y Altiplano
Continuarán las lluvias fuertes en la capital
Rolando Morales
Se presentarán precipitaciones atípicas de moderadas a fuertes por la tarde-noche
Deysi López, de quejas en el Registro Civil a la SEGE
Redacción
La ahora secretaria de Educación, siempre se ha desarrollado en el ámbito jurídico