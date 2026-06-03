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Advierten por tormentas fuertes y granizo en SLP

Protección Civil prevé lluvias intensas principalmente en las regiones Centro y Altiplano

Por Redacción

Junio 03, 2026 07:08 a.m.
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Advierten por tormentas fuertes y granizo en SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales muy fuertes en San Luis Potosí durante este miércoles 3 de junio, condiciones que afectarán principalmente a las regiones Centro y Altiplano, aunque podrían extenderse al resto del territorio potosino.

      La dependencia exhortó a la población a mantenerse atenta ante el potencial de precipitaciones intensas acompañadas de granizo, fuertes rachas de viento y actividad eléctrica, fenómenos que podrían generar complicaciones en vialidades y zonas vulnerables.

      A pesar de las lluvias previstas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en las cuatro regiones del estado. Además, las autoridades advirtieron que persisten condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales en zonas serranas, por lo que pidieron evitar actividades que puedan provocar siniestros.

      En cuanto a las temperaturas, la Zona Centro registrará una máxima de 30 grados y una mínima de 16; en la Huasteca se esperan hasta 39 grados y una mínima de 23; para el Altiplano se pronostican 31 grados como máxima y 16 como mínima, mientras que en la Zona Media el termómetro alcanzará los 33 grados con una mínima de 20 grados Celsius.

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      Protección Civil recomendó a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos en las condiciones del tiempo y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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