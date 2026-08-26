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Ordenan TEPJF a Somos México cambiar nombre, emblema y colores

El INE argumentó que podrían generar confusión con la identidad nacional

Por El Universal

Agosto 26, 2026 03:09 p.m.
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Ordenan TEPJF a Somos México cambiar nombre, emblema y colores
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      La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría, la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga al partido político Somos México a modificar su denominación, emblema y colores distintivos antes del próximo lunes 31 de agosto.

      Al resolver el expediente SUP-RAP-182/2026 y su acumulado, las magistraturas determinaron que, aunque los argumentos utilizados originalmente por el INE no establecieron con suficiente claridad los parámetros para realizar las modificaciones, la medida sí encuentra sustento en la Ley General de Partidos Políticos.

      El conflicto surgió luego de que el Consejo General del INE otorgó el registro como partido político nacional a Personas Sumando en 2025, A.C., bajo el nombre provisional de Somos México y el emblema Somos MX. Al mismo tiempo, ordenó modificar tanto la denominación como los elementos gráficos y cromáticos de la nueva fuerza política.

      El INE había argumentado que la combinación de las palabras "Somos" y "México" podía generar una apropiación simbólica de la identidad nacional y llevar al electorado a considerar que el partido representa al país en su conjunto.

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      Además, señaló similitudes entre el emblema utilizado por Somos México y los empleados por los partidos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.

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