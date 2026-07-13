Exdirector de Pemex va a proceso pese a perdón de su esposa

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La jueza especializada de Control, Adriana Correa, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el delito de violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, de origen cubano, y de su hijo menor de edad.

Detalles confirmados sobre la audiencia y el perdón concedido

Durante la audiencia, la juzgadora desechó la imputación por violencia vicaria, al considerar que del análisis de las pruebas documentales aportadas por el Ministerio Público no se acreditó que el exfuncionario federal hubiera intentado sustraer, retener o privar de la manutención a su hijo. Por el contrario, señaló que quedó acreditado que días después de la agresión contra su pareja convivió con el menor.

- María Felicia concede el perdón a Víctor Rodríguez

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El caso dio un giro relevante al inicio de la audiencia. Alrededor de las 8:35 horas, la jueza informó tanto a la Fiscalía como a la defensa sobre la recepción de un escrito firmado por la víctima, en el que concede el perdón a Víctor Rodríguez Padilla, manifiesta su voluntad de no continuar con el proceso penal y solicita una medida alterna con el propósito de buscar la reconciliación y recuperar su matrimonio.

Con base en ese documento, la defensa solicitó suspender la audiencia de vinculación a proceso. Sin embargo, la jueza determinó que el escrito carecía de valor probatorio, al tratarse de un delito que se persigue de oficio y debido a que el documento no cuenta con certificación legal que acredite la autenticidad de la firma de la víctima.

Al concluir la audiencia, a las 10:32 horas, la defensa volvió a intervenir y, con fundamento en el desechamiento del delito de violencia vicaria y en la presentación del escrito de perdón, solicitó la suspensión condicional del proceso en favor de su cliente, lo que le permitiría continuar el procedimiento en libertad.

La jueza consideró que la petición es jurídicamente viable; sin embargo, determinó que la víctima deberá comparecer personalmente para ratificar el contenido del escrito mediante el cual otorga el perdón.

Reprogramación y acciones de la Fiscalía

Por ello, programó una nueva audiencia para este martes a las 8:15 horas, previa notificación a la víctima del auto de vinculación a proceso, así como de sus alcances y de los efectos legales que tendría una eventual suspensión condicional del proceso. Asimismo, instruyó a la Fiscalía a entrevistarse con la víctima para explicarle las implicaciones jurídicas de su solicitud y asegurarse de que su decisión sea libre e informada.

Por otra parte, la jueza fijó para el 13 de octubre la audiencia intermedia, en la que se analizarán las pruebas que presenten tanto la Fiscalía como la defensa.

- Abogados de Víctor cuestionan la autenticidad del video

Durante la audiencia, los abogados de Víctor Rodríguez Padilla cuestionaron la autenticidad del video en el que se observa la agresión contra la víctima. Argumentaron que la grabación carece de audio, señalaron que los peritos en psicología no entrevistaron a la mujer y subrayaron que no existen testigos presenciales de los hechos.

No obstante, la jueza desestimó esos argumentos al considerar que el video constituye un elemento de prueba relevante y sostuvo que, por regla general, los actos de violencia familiar suelen ocurrir en la privacidad del hogar, por lo que es común que no existan testigos directos.