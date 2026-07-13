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Seguridad

Choque en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

La Guardia Civil Estatal tomó conocimiento para deslindar responsabilidades

Por Redacción

Julio 13, 2026 11:03 a.m.
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Choque en Circuito Potosí deja cuantiosos daños
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      Desarrollado por SACS IA

      Un aparatoso accidente vial entre dos vehículos se registró esta mañana en el cruce de carretera Zacatecas y el Circuito Potosí.

      El reporte fue cerca de las 08:00 de la mañana, cuando el guiador de un automóvil Mazda circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a carretera a Zacatecas, pero al llegar a dicho cruce, impactó de su lado izquierdo a una camioneta Nissan que se incorporaba de Circuito Potosí.

      Solo se reportaron daños materiales y los elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento para deslindar responsabilidades.

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      El accidente no dejó heridos, solo daños materiales, y fue atendido por la Guardia Civil Estatal división caminos.

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