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De la Cruz Olvera asume suplencia de Arreola Mallol

La legisladora explicó que su designación respondió a un criterio de la autoridad electoral

Por Samuel Moreno

Julio 13, 2026 10:11 a.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      La excoordinadora de Asesoras y Asesores del Congreso del Estado, Ana María de la Cruz Olvera, rindió protesta este lunes como diputada local suplente de Morena, en sustitución temporal de Carlos Arreola Mallol, quien solicitó licencia para separarse de su cargo mientras participa en el proceso interno para buscar la coordinación estatal de Morena en San Luis Potosí.

      La incorporación de De la Cruz Olvera se concretó luego de que el primer suplente de Arreola, Armando Navarro Tapia, delegado de Banobras en la entidad, declinara asumir la curul al argumentar que actualmente tiene una responsabilidad al frente de la dependencia federal que le impide integrarse al Poder Legislativo.

      Tras rendir protesta durante la sesión de la Diputación Permanente, la legisladora explicó que su designación respondió a un criterio de la autoridad electoral, la cual determinó que, ante la declinación del primer suplente, correspondía que una mujer ocupara el escaño. Indicó que fue notificada apenas un día antes y que asumió el cargo en cumplimiento de un mandato constitucional.

      Respecto a la vacante que deja en la Coordinación de Asesoras y Asesores del Congreso, señaló que presentó su renuncia en tiempo y forma y precisó que será la Junta de Coordinación Política la encargada de definir si se designa a una nueva persona para encabezar esa área o la forma en que operará durante su ausencia.

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