Giran aprehensión contra presunto asesino de repartidor
El homicidio ocurrió el 24 de junio de 2026 en Soledad de Graciano Sánchez contra un repartidor.
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que se efectuó una orden de aprehensión en reclusión contra Víctor "N", por los delitos de homicidio calificado y robo calificado.
El mandato judicial fue cumplido al interior del Centro Estatal de Reinserción Social N° 01, en La Pila, donde el indiciado ya se encontraba preso por otro delito.
Luego de la investigación del caso, ahora podrá ser procesado como presunto responsable por el asesinato de una persona que se desempeñaba como repartidor de una conocida empresa, ocurrido el 24 de junio de 2026 en la colonia Hogares Populares Pavón, municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Ese día, alrededor de las 14:50 horas, la víctima fue abordada por el imputado mientras surtía una tienda en la avenida Paseo de las Aves esquina con Flamingo.
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El agresor lo despojó del dinero en efectivo y posteriormente le disparó con un arma de fuego.
La víctima fue trasladada al Hospital General del IMSS N° 50, donde falleció a causa de las lesiones.
La investigación aportó los datos de prueba suficientes para que el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede S.L.P. obsequiara la orden de aprehensión correspondiente a fin de procesar al indiciado por este delito.
El cumplimiento del mandato estuvo a cargo de agentes de la Policía de Investigación (PDI).
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