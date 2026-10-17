Prohíben drones en la frontera

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Ciudad de México.- El gobierno de Donald Trump prohibió los drones en la frontera con México y las tropas estadounidenses derribarán cualquier unidad de los cárteles "con tecnología de punta, incluyendo armas de energía dirigida".

En un comunicado conjunto, el Departamento de Transporte (DOT), el Departamento de Guerra (DoW) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "anunciaron una nueva iniciativa coordinada para reforzar la seguridad del espacio aéreo a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos mediante una restricción temporal de vuelo (TFR) para drones".

Se detalla que la medida "prohibirá cualquier actividad no autorizada de drones a una altura máxima de 400 pies sobre el nivel del suelo y se extenderá una milla náutica al norte de la frontera entre Estados Unidos y México".

"El presidente Trump prometió asegurar la frontera sur, y lo cumplió. Ahora redoblamos nuestros esfuerzos para cumplir esa promesa protegiendo nuestro espacio aéreo de las amenazas de drones de los cárteles y otras actividades ilícitas", declaró el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy.

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Estados Unidos ha neutralizado 300 drones de cárteles en la frontera y ha usado el sistema láser (AMP-HEL) en 11 ocasiones, informó a inicios de septiembre el Comando Norte.

La Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que opera bajo el Comando Norte de los Estados Unidos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, continúa neutralizando sistemas aéreos no tripulados (UAS) no autorizados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

El ejército dijo que los drones "estaban asociados con actividades ilícitas en la frontera. Las organizaciones criminales transnacionales utilizan UAS para apoyar actividades ilegales transfronterizas, incluyendo operaciones de contrabando y vigilancia de personal militar y policial".

"El gobierno de Estados Unidos mantendrá el control operativo total de nuestra frontera: terrestre, aérea y marítima", dijo Pete Hegseth, secretario de Guerra.

La Fuerza de Tarea Conjunta derrotó a más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS) durante este año, empleando sistemas cinéticos y no cinéticos, y más de 100 de estos derribos se produjeron en el mes de agosto.