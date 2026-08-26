Reforma para prohibir doble nacionalidad de presidentes va: Sheinbaum

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Después de que anunció que alistaba una propuesta de reforma para que la persona titular del Ejecutivo federal y gobernadores no tuvieran doble nacionalidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la iniciativa es para cerrar la puerta al injerencismo.

¿Se busca cerrar una posible puerta al injerencismo?

-"¿Se busca cerrar una posible puerta al injerencismo?", le cuestionó EL UNIVERSAL.

-"Sí, así de claro", respondió la mandataria.

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En su conferencia mañanera de este miércoles 26 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que las mexicanas y los mexicanos no han permitido mayor injerencia en las decisiones que solo le competen a nuestro país.

"Hay Presidentes, recientemente elegidos en otros países, que tienen doble nacionalidad. Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser Presidente de México, presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano", expresó.

Acciones de la autoridad para reforma de nacionalidad

"Que para ser gobernadora o gobernador, porque ha habido gobernadores con doble nacionalidad, pues lo más importante es la defensa de la nación y la patria", sostuvo.

"Cuando tienes doble nacionalidad, pues te identificas con dos naciones. Muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad, es factible; el asunto es si quiere ser Presidente o quiere ser gobernadora, gobernador, ahí me parece que debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad que es la mexicana", añadió.

Apuntó que la Consejería Jurídica de Presidencia ya trabaja en la iniciativa: "Ya lo están redactando y la vamos a enviar, para ver si es aceptada y ya vamos a ver quién vota a favor y quién encuentra".