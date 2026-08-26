logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reforma para prohibir doble nacionalidad de presidentes va: Sheinbaum

Anunció la iniciativa para que gobernantes solo tengan nacionalidad mexicana

Por El Universal

Agosto 26, 2026 09:48 a.m.
A
Reforma para prohibir doble nacionalidad de presidentes va: Sheinbaum
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Después de que anunció que alistaba una propuesta de reforma para que la persona titular del Ejecutivo federal y gobernadores no tuvieran doble nacionalidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la iniciativa es para cerrar la puerta al injerencismo.

      ¿Se busca cerrar una posible puerta al injerencismo?

      -"¿Se busca cerrar una posible puerta al injerencismo?", le cuestionó EL UNIVERSAL.

      -"Sí, así de claro", respondió la mandataria.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En su conferencia mañanera de este miércoles 26 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que las mexicanas y los mexicanos no han permitido mayor injerencia en las decisiones que solo le competen a nuestro país.

      "Hay Presidentes, recientemente elegidos en otros países, que tienen doble nacionalidad. Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser Presidente de México, presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano", expresó.

      Acciones de la autoridad para reforma de nacionalidad

      "Que para ser gobernadora o gobernador, porque ha habido gobernadores con doble nacionalidad, pues lo más importante es la defensa de la nación y la patria", sostuvo.

      "Cuando tienes doble nacionalidad, pues te identificas con dos naciones. Muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad, es factible; el asunto es si quiere ser Presidente o quiere ser gobernadora, gobernador, ahí me parece que debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad que es la mexicana", añadió.

      Apuntó que la Consejería Jurídica de Presidencia ya trabaja en la iniciativa: "Ya lo están redactando y la vamos a enviar, para ver si es aceptada y ya vamos a ver quién vota a favor y quién encuentra".

      LEA TAMBIÉN

      Sheinbaum estrena miniserie documental por su Segundo Informe

      El primer episodio aborda su estrategia de seguridad, la soberanía nacional y aspectos de su vida personal

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Entérate | Las corcholatas de Morena para Aguascalientes, Campeche y Colima
      Entérate | Las corcholatas de Morena para Aguascalientes, Campeche y Colima

      Entérate | Las "corcholatas" de Morena para Aguascalientes, Campeche y Colima

      SLP

      El Universal

      Los coordinadores estatales liderarán el proyecto rumbo a la elección de 2027

      Reforma para prohibir doble nacionalidad de presidentes va: Sheinbaum
      Reforma para prohibir doble nacionalidad de presidentes va: Sheinbaum

      Reforma para prohibir doble nacionalidad de presidentes va: Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Anunció la iniciativa para que gobernantes solo tengan nacionalidad mexicana

      Semarnat propone nueva ley ambiental tras casi cuatro décadas
      Semarnat propone nueva ley ambiental tras casi cuatro décadas

      Semarnat propone nueva ley ambiental tras casi cuatro décadas

      SLP

      El Universal

      La iniciativa prioriza la prevención y restauración de daños, la justicia ambiental y la participación de comunidades

      Tamaulipas propone llevar sus estaciones seguras a las carreteras del país
      Tamaulipas propone llevar sus estaciones seguras a las carreteras del país

      Tamaulipas propone llevar sus estaciones seguras a las carreteras del país

      SLP

      El Universal

      El Congreso estatal pidió a dependencias federales replicar el modelo de vigilancia y auxilio que opera con 29 instalaciones