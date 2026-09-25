¿Qué pasa con el huracán Polo? Vuelve a categoría 5 frente a Jalisco

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El huracán Polo volvió a alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson este viernes 25 de septiembre. En su actualización de las 6:42 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó su centro a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

La nueva intensificación ocurrió después de que el ciclón fuera reportado como categoría 4 durante el jueves. Polo continúa sobre el océano Pacífico, mientras su circulación mantiene condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en el occidente del país.

El SMN prevé lluvias intensas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como precipitaciones muy fuertes en Nayarit. La dependencia advierte que las lluvias pueden elevar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar inundaciones y deslaves en las zonas afectadas.

En San Luis Potosí, la Coordinación Estatal de Protección Civil pronostica lluvias dispersas para este viernes y mantiene bajo vigilancia a Polo por el aporte de humedad que podría generar en los próximos días. El reporte estatal no prevé un impacto directo del huracán en territorio potosino.

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