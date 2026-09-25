logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

¿Qué pasa con el huracán Polo? Vuelve a categoría 5 frente a Jalisco

El ciclón permanece mar adentro, pero su circulación mantiene el pronóstico de lluvias intensas en estados del Pacífico mexicano.

Por Pulso Online

Septiembre 25, 2026 07:23 a.m.
A
¿Qué pasa con el huracán Polo? Vuelve a categoría 5 frente a Jalisco
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El huracán Polo volvió a alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson este viernes 25 de septiembre. En su actualización de las 6:42 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó su centro a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco

      La nueva intensificación ocurrió después de que el ciclón fuera reportado como categoría 4 durante el jueves. Polo continúa sobre el océano Pacífico, mientras su circulación mantiene condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en el occidente del país. 

      El SMN prevé lluvias intensas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como precipitaciones muy fuertes en Nayarit. La dependencia advierte que las lluvias pueden elevar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar inundaciones y deslaves en las zonas afectadas. 

      En San Luis Potosí, la Coordinación Estatal de Protección Civil pronostica lluvias dispersas para este viernes y mantiene bajo vigilancia a Polo por el aporte de humedad que podría generar en los próximos días. El reporte estatal no prevé un impacto directo del huracán en territorio potosino.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Se alista BCS ante "Polo"

      El fenómeno podría tocar tierra entre domingo y lunes

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Qué pasa con el huracán Polo? Vuelve a categoría 5 frente a Jalisco
      ¿Qué pasa con el huracán Polo? Vuelve a categoría 5 frente a Jalisco

      ¿Qué pasa con el huracán Polo? Vuelve a categoría 5 frente a Jalisco

      SLP

      Pulso Online

      El ciclón permanece mar adentro, pero su circulación mantiene el pronóstico de lluvias intensas en estados del Pacífico mexicano.

      Reservan 5 años más atentado contra Citlalli
      Reservan 5 años más atentado contra Citlalli

      Reservan 5 años más atentado contra Citlalli

      SLP

      El Universal

      Cae el jefe de plaza del "Cártel del Pacífico"
      Cae el jefe de plaza del "Cártel del Pacífico"

      Cae el jefe de plaza del "Cártel del Pacífico"

      SLP

      El Universal

      Se alista BCS ante "Polo"
      Se alista BCS ante "Polo"

      Se alista BCS ante "Polo"

      SLP

      El Universal

      El fenómeno podría tocar tierra entre domingo y lunes