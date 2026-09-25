Liga MX, selecciones y Checo Pérez: qué ver este viernes y a qué hora

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El futbol internacional, la Liga MX y la Fórmula 1 concentran la actividad deportiva de este viernes 25 de septiembre. La jornada comenzó de madrugada en Bakú y continuará hasta la noche con partidos de selecciones y el arranque de la Jornada 10 del Apertura 2026.

Todos los horarios corresponden al centro de México.

La cita más temprana es para quienes siguen a Checo Pérez. El Gran Premio de Azerbaiyán programó la Práctica Libre 3 a las 02:30 horas y la clasificación a las 06:00, ambas con transmisión por Sky Sports y F1 TV. La parrilla quedará definida este viernes porque, de manera excepcional, la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre.

Italia y Francia entran en acción

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Por la mañana comienza la actividad de la UEFA Nations League. Armenia recibirá a Letonia y Georgia enfrentará a Irlanda del Norte, ambos a las 10:00 horas. Más tarde, a las 12:45, se jugarán los encuentros de mayor atractivo: Italia vs. Bélgica y Turquía vs. Francia.

A esa misma hora están previstos Hungría vs. Ucrania, Montenegro vs. Chipre, Polonia vs. Bosnia y Herzegovina, y Suecia vs. Rumania. La cartelera proporcionada señala a Sky Sports como opción de transmisión en México para estos partidos. La UEFA confirma los enfrentamientos del día.

Dos partidos de Liga MX para cerrar el día

El futbol mexicano tomará el relevo por la noche. Atlante recibirá a Monterrey a las 19:00 horas, en el primer juego de la Jornada 10 del Apertura 2026. De acuerdo con la programación disponible, podrá seguirse por Azteca Deportes, ESPN y Disney+ Premium.

A las 21:00 horas, Tijuana será local ante Atlas. El encuentro está anunciado por FOX y FOX One.

También juega Centroamérica

La Concacaf Nations League tendrá siete encuentros. Los primeros serán Bermudas vs. Guadalupe a las 13:00 horas y Granada vs. Cuba a las 15:00. A las 18:00 se disputarán Jamaica vs. Guatemala, Barbados vs. Santa Lucía y Bonaire vs. San Cristóbal y Nieves.

La actividad seguirá con Honduras vs. Surinam a las 19:00 horas y El Salvador vs. Martinica a las 21:00. Los partidos están anunciados en el canal de YouTube de Concacaf. Los horarios coinciden con el calendario oficial del torneo, ajustados al centro de México. es.concacaf.com

La agenda incluye además encuentros de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones y del futbol de Paraguay, Colombia y Chile, aunque para varios de ellos no se ha confirmado una transmisión disponible en México.