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Diana Atri respalda a Joy Huerta en la nueva etapa de Jesse & Joy

La esposa de la cantante le dedicó un mensaje público después de que Joy confirmara que continuará con los conciertos previstos

Por Pulso Online

Septiembre 25, 2026 08:36 a.m.
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Diana Atri respalda a Joy Huerta en la nueva etapa de Jesse & Joy
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      Diana Atri, esposa de Joy Huerta, le expresó públicamente su apoyo en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Jesse & Joy. Lo hizo en una publicación en la que la cantante habló del temor que siente ante los cambios en el proyecto musical que ha compartido con su hermano durante dos décadas.

      "Te amo mi amor y estoy aquí contigo para siempre", escribió Atri en los comentarios del mensaje que Joy publicó el 22 de septiembre. La respuesta llamó la atención de los seguidores del dúo después de que Jesse Huerta anunciara que tomará una pausa para dedicar tiempo a su familia y a su bienestar personal.

      Joy reconoció que aún intenta asimilar lo ocurrido, pero aseguró que mantendrá los compromisos musicales previstos para 2026 y 2027. También dijo que el escenario conservará dos micrófonos, en referencia a la historia que construyó junto a Jesse. El músico, por su parte, ha expresado su respaldo a la decisión de su hermana y no ha anunciado una disolución definitiva del dúo

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      ¿Quién es Diana Atri?

      Atri ha mantenido un perfil reservado pese a la fama de Joy. En 2020 explicó públicamente que no buscaba convertirse en una figura mediática. También desmintió versiones que la describían como artista plástica: la confusión, señaló, pudo surgir de una plataforma de arte contemporáneo que ambas impulsaron con creadores y materiales tradicionales de México.

      La relación de Diana y Joy comenzó después de conocerse por amigos en común. Durante años mantuvieron su vida en pareja fuera de los reflectores. En abril de 2019, la cantante hizo público que estaba casada y que esperaba, junto a Diana, a su primera hija, Noah. Posteriormente, la familia creció con la llegada de un segundo hijo.

      Atri ha explicado que, aunque prefiere preservar su privacidad, decidió hablar de su relación porque consideraba importante dar visibilidad a la familia que formó con Joy. Esa postura no la ha llevado a exponer de manera constante su vida personal en redes sociales.

      Una pausa que aún deja preguntas

      Jesse anunció el 15 de septiembre que se apartaría temporalmente de Jesse & Joy para atender asuntos personales. Después aclaró que su pausa corresponde al trabajo con el dúo y que no significa dejar la música: también desarrolla un proyecto propio. 

      La ausencia del músico en una conferencia de prensa encabezada por Joy alimentó las versiones sobre un distanciamiento entre los hermanos. Jesse sostuvo posteriormente que su equipo había avisado con anticipación que él no asistiría y reiteró que Joy cuenta con su amor y apoyo. Por ahora, Joy seguirá adelante con Jesse & Joy, mientras Jesse toma el descanso que anunció. 

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