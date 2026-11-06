INE llevará a la FGR irregularidades de la gestión Taddei

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El Instituto Nacional Electoral (INE) ha intensificado sus acciones para desvincularse de la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien ocupó la presidencia del organismo. Los diez consejeros en funciones han decidido remitir a la Fiscalía General de la República (FGR) presuntas irregularidades clasificadas como posibles delitos, entre los que se encuentran:

Enriquecimiento ilícito

Tráfico de influencias

Peculado

Abuso de funciones

El uso indebido de atribuciones,

en relación a la interacción de Taddei con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

A pesar de que la presidenta interina del instituto, Blanca Cruz García, había anticipado que las vistas al Ministerio Público Federal se presentarían a más tardar el jueves, hasta el momento de la publicación de esta información, EL UNIVERSAL no había confirmado la entrega de dicho documento. Fuentes dentro del INE señalaron que el proceso de redacción del archivo para la FGR aún estaba en curso, ya que la sesión ordinaria del Consejo General se extendió, resultando en la convocatoria a dos sesiones extraordinarias adicionales.

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El Consejo General del INE aprobó de manera unánime la solicitud de auditorías externas y una auditoría emergente por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), enfocándose en la gestión de Taddei Zavala. El acuerdo estipula que se implementarán medidas para restaurar la integridad en la administración y fortalecer los controles institucionales, así como la petición a la ASF de llevar a cabo un ejercicio emergente de fiscalización.

En el marco de estas medidas, los consejeros han acordado solicitar auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC), considerado en presunta colusión con la gestión de Taddei. Además, el acuerdo incluye la exigencia a las autoridades competentes de investigar cualquier irregularidad que pueda haber surgido durante el mandato de Taddei Zavala, el cual abarca el periodo desde 2023 hasta hace unas semanas.

También se planteó la necesidad de formalizar la entrega-recepción de la Oficina de la Presidencia del INE. Los consejeros electorales señalaron que, conforme a la normativa, tienen un plazo de cinco días para llevar a cabo este proceso. Blanca Cruz, presidenta interina, explicó que esta entrega podría realizarse a través de un apoderado, de manera que no sería estrictamente necesario convocar a la expresidenta. Cruz había indicado que la entrega podría recaer en el secretario Ejecutivo actual, Roberto Félix, quien es considerado un aliado cercano, aunque el Consejo General está evaluando la viabilidad de su permanencia en el puesto.