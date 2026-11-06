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INE pide auditorías a la gestión de Taddei

El acuerdo exige preservar documentos de contratación y revisar el padrón de proveedores.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 06:15 a.m.
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INE pide auditorías a la gestión de Taddei
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      El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido por unanimidad solicitar auditorías externas, así como una auditoría emergente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), enfocándose en la administración de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

      Además, se han aprobado diversas medidas orientadas a mejorar la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas. Estas incluyen:

      • La implementación de mecanismos para realizar denuncias
      • El seguimiento específico de las contrataciones vinculadas al Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.

      El acuerdo estipula la colaboración del INE con las autoridades fiscalizadoras y destaca la importancia de preservar toda la documentación asociada con los procesos de contratación, así como la integración de un inventario de adquisiciones.

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      Entre las medidas que se están proponiendo se encuentra:

      • La revisión del padrón de proveedores del INE
      • La habilitación de un mecanismo para recibir información sobre posibles irregularidades.

      Con estas acciones, se busca facilitar las auditorías y fortalecer los mecanismos de control administrativo, así como asegurar la cooperación con las autoridades competentes.

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