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Multa de 55 mdp a partidos por afiliar sin permiso

PAN, Morena y PVEM no acreditaron el consentimiento de las personas incorporadas a sus padrones.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 06:15 a.m.
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Multa de 55 mdp a partidos por afiliar sin permiso
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      El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa que supera los 55 millones de pesos a tres partidos políticos, incluidos el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Esta sanción se debe a afiliaciones indebidas y al uso no autorizado de datos personales, ya que no se logró comprobar que las afiliaciones controvertidas se realizaron con el consentimiento de los individuos involucrados.

      En un comunicado, el INE aclaró que, en el marco de tres casos vinculados a personas que aspiraban a ocupar cargos como Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), se constató la entrega de información incorrecta sobre su afiliación partidista. Ante esta situación, se decidió imponer amonestaciones públicas a los responsables y se notificará a la Secretaría Ejecutiva del INE para que examine las irregularidades halladas.

      Además, el INE informó que se realizarán notificaciones a los Órganos de Control Interno de la alcaldía Iztapalapa y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta acción se lleva a cabo dado que estas autoridades locales no respondieron a los requerimientos de información solicitados por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), particularmente en relación con los permisos para la colocación de propaganda electoral en la vía pública.

      Por otra parte, la agrupación política nacional "Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo" recibió una amonestación pública por notificar a la autoridad electoral sobre cambios en su dirección fuera del plazo legal establecido, con un retraso de cuatro días hábiles.

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      Este conjunto de decisiones por parte del INE subraya el enfoque de la autoridad electoral en la fiscalización de las actividades de los partidos políticos, así como en el manejo adecuado de la información personal de los ciudadanos. Las sanciones reflejan un esfuerzo por mantener la transparencia y la legalidad en los procesos electorales, resguardando así la confianza del público en las instituciones democráticas.

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