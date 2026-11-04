Protestan Madres buscadoras en Chiapas

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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Madres buscadoras mantienen desde hace seis días protestas y bloqueo carretero afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que exigen justicia por feminicidios y desaparición de sus familiares.

En la jornada de este martes, dos mujeres originarias del municipio de La Trinitaria se encadenaron a la entrada del edificio de la Fiscalía para demandar justicia por un asunto agrario y presuntos abusos de autoridades ejidales.

Adriana Gómez Martínez, cuya hija menor de 13 años de edad apareció muerta el 14 de enero de 2020 dentro de las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte), dijo que hace 15 días iniciaron en Comitán de Domínguez las actuales manifestaciones.

"Pensamos que ahí encontraríamos una Fiscalía con cero corrupciones, que brillaba por la Justicia, pero no fue así; tuvimos que hacer un plantón por abuso de autoridad.

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"Resulta que encarcelaron a cuatro compañeras, y además las extorsionaron con 20 mil pesos y la amenazaron de que si seguían denunciando les quitarían 200 mil pesos", comentó.

Ésa es la razón, agregó, por la que se encuentran afuera de la Fiscalía General.