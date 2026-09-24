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Nacional

Sheinbaum evita opinar sobre alianza Morena y PT

Destacó que el movimiento utiliza encuestas para elegir coordinadores en estados y municipios

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 09:31 a.m.
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Sheinbaum evita opinar sobre alianza Morena y PT
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó responder sobre el desencuentro de Morena con el Partido del Trabajo (PT) de cara a las elecciones del próximo año, y defendió la utilización de las encuestas para la selección de coordinadores estatales.

      Declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre alianza Morena y PT

      "No me voy a meter, la verdad. Son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena y que opine la presidenta de Morena (Ariadna Montiel), diputados y diputadas", expresó la mandataria federal durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

      Cuestionada sobre el tema en su conferencia de prensa, sostuvo que "lo que es importante aquí es el método que en su momento decidió Morena en sus estatutos y con sus alianzas, que son las encuestas".

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      Uso de encuestas para selección de coordinadores

      "Entonces quien surja de la encuesta pues es quien representa para coordinador o coordinadora de un estado, de un municipio de un distrito y ese es el esquema que se ha utilizado siempre", dijo.

      "Pero ya el tema particular de la alianza entre el PT y Morena ya que lo defina Morena", añadió.

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