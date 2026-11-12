Senado mexicano y Canadá buscan reactivar encuentros interparlamentarios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Senado de la República y el gobierno de Canadá buscarán fortalecer sus relaciones políticas mediante la reactivación de los encuentros interparlamentarios entre legisladores de ambos países.

Durante una reunión con el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, planteó recuperar estos mecanismos de diálogo legislativo para intercambiar experiencias, conocer las agendas parlamentarias de ambas naciones y contribuir al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El legislador de Morena sostuvo que México y Canadá tienen intereses comunes que van más allá del turismo y los intercambios culturales, particularmente en materia comercial y económica, por lo que consideró necesario incrementar la presencia de inversiones canadienses en territorio mexicano y ampliar las oportunidades para empresarios de ambos países."Necesitamos incrementar, mejorar. Que Canadá ponga y detenga más sus ojos aquí en México", expresó el legislador, al destacar la importancia de que el Senado contribuya, junto la presidenta Claudia Sheinbaum, a estrechar la relación bilateral.Martínez Miranda recordó que México y Canadá compartieron la organización de la pasada Copa Mundial de Futbol junto con Estados Unidos, además de mantener importantes vínculos turísticos, debido a la llegada de visitantes canadienses a destinos mexicanos, particularmente durante los meses de invierno.Sin embargo, subrayó que la relación debe avanzar hacia una mayor cooperación económica, comercial, cultural, social y turística, mediante mecanismos institucionales que permitan mantener una comunicación permanente.En ese sentido, propuso revivir los encuentros interparlamentarios, al considerar que permitirían a los legisladores de ambas naciones conocer sus respectivas iniciativas, prioridades y decisiones legislativas, además de construir acuerdos que favorezcan la relación entre los gobiernos y los sectores empresariales.Por su parte, el embajador Cameron MacKay destacó que la relación bilateral atraviesa una etapa de estrecha colaboración y señaló que México representa un socio estratégico para Canadá en la promoción de sus intereses económicos, comerciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional.El diplomático subrayó la importancia de preservar el marco comercial trilateral de América del Norte, en momentos en que los tres países enfrentan el desafío de recuperar la certidumbre y previsibilidad para sus empresas, trabajadores e inversionistas."Canadá sigue firmemente comprometido con un marco trilateral norteamericano porque los tres países somos más fuertes y más competitivos cuando trabajamos juntos", afirmó.MacKay sostuvo que su país está comprometido con alcanzar un acuerdo que preserve la estabilidad del comercio regional y permita mantener condiciones favorables para las inversiones y la competitividad de las economías de México, Canadá y Estados Unidos.Explicó que, aunque actualmente Canadá y México mantienen conversaciones por separado con el gobierno estadounidense, ambos países conservan una estrecha coordinación y comunicación al más alto nivel.Recordó que el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta Claudia Sheinbaum acordaron mantener un diálogo cercano y regular durante su encuentro del año pasado, con el propósito de fortalecer la cooperación y atender los desafíos compartidos.El embajador también destacó los 51 años de relaciones parlamentarias entre México y Canadá, periodo en el que se han realizado 23 reuniones interparlamentarias, además de diversos intercambios y acercamientos entre legisladores.Como ejemplo mencionó la visita a México, en septiembre pasado, de Rob Oliphant, secretario parlamentario de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, quien sostuvo una reunión de trabajo en el Senado, así como el viaje a Ottawa de integrantes del Grupo de Amistad México-Canadá, encabezados por el diputado Pedro Haces Barba.MacKay manifestó su interés en que estos contactos se traduzcan en nuevos encuentros e intercambios legislativos en el futuro cercano.