Cupra celebra siete años en México

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Cupra cumple siete años en México. La marca española llegó en 2019 con una propuesta enfocada en vehículos deportivos, aunque su historia comenzó mucho antes, cuando todavía formaba parte de Seat.

Origen y evolución de Cupra

El nombre Cupra surgió de la combinación de las palabras Cup Racing y durante varios años identificó las versiones de mayores prestaciones de modelos como Ibiza y León. Sin embargo, en 2018 Seat tomó la decisión de convertirla en una marca independiente, con una gama y una identidad propias, aunque manteniendo su relación con el fabricante español y el Grupo Volkswagen.

Expansión y resultados en México

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Su llegada a México ocurrió en noviembre de 2019 y tuvo como protagonista al Cupra Ateca, un SUV con motor de 300 hp. Además, el país fue elegido para abrir el primer Cupra Garage a nivel mundial.

Posteriormente, la oferta comenzó a crecer. En 2021 llegaron el León y el Formentor, este último un modelo importante para la marca porque fue el primero desarrollado exclusivamente para Cupra. Su carrocería tipo SUV coupé también le permitió competir en un segmento distinto al de los modelos con los que había comenzado.

La gama continuó evolucionando con nuevas versiones, actualizaciones y motorizaciones. Más recientemente, en 2025, se incorporó Terramar, otro SUV que amplió la oferta de la marca en México y sus versiones Tribe Edition con los últimos 3 modelos mencionados.

En cuanto a sus resultados comerciales, durante 2024 Cupra reportó alrededor de 7,200 entregas en el país. Para ese momento, México ya era su mercado más importante fuera de Europa.

Actualmente, la marca cuenta con 44 Cupra Garages en territorio nacional. Además, durante octubre de 2026 registró un crecimiento del 40% respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con las cifras compartidas por la compañía.

7 años después de su llegada, Cupra tiene una operación distinta a la de sus primeros años. Su catálogo pasó de 3 modelos principales a una oferta más amplia, mientras que México se convirtió en una pieza importante de su estrategia comercial internacional.