Juegos y accesorios de PlayStation que bajan de precio en noviembre
Los descuentos incluyen desde mandos DualSense hasta paquetes de realidad virtual y juegos físicos y digitales.
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Si estás pensando en comprar un accesorio para tu consola o agregar un nuevo título a tu colección, este mes habrá opciones a precios bajos en PlayStation.
Y es que la marca ha anunciado una campaña de descuentos, que contempla distintos productos de su catálogo: desde controles inalámbricos hasta equipos de realidad virtual.
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Otra ventaja es que las promociones también aplican tanto en videojuegos físicos como digitales, aunque no estarán disponibles durante el mismo periodo. Por eso, aquí te decimos cuándo aprovechar.
Entre los productos incluidos en la campaña se encuentran varios modelos del DualSense, el control inalámbrico de PS5. Los descuentos varían según la edición y el diseño:
DualSense White, Midnight Black, Cosmic Red, Gray Camo, Starlight Blue y Galactic Purple: de $1,499 a $1,249
DualSense de las colecciones Chroma, Hyperpop y Deep Earth: de $1,599 a $1,349
DualSense Edge: de $4,299 a $3,799
Control Access: de $1,999 a $1,499
Sin duda, quienes buscan un segundo mando o quieren cambiar el que utilizan pueden elegir entre distintas versiones.
Las personas que desean renovar su setup gamer también se llevan un ahorro.
En la categoría de audio, los audífonos inalámbricos PULSE Elite bajan de $2,999 a $2,399, mientras que los PULSE Explore pasan de $2,999 a $2,499.
Por otro lado, el paquete PlayStation VR2 Horizon Bundle quedan en $9,999, cuando su precio original es de $11,849. Y por si no lo conocías, este dispositivo permite acceder a experiencias de videojuegos mediante realidad virtual (VR).
La selección de juegos físicos incluye producciones de diferentes géneros; algunos se venden con descuentos atractivos, respecto a su precio habitual:
LEGO Horizon Adventures: de $899 a $299
Marvel's Spider-Man 2: de $1,499 a $699
SAROS: de $1,499 a $899
Marvel's Wolverine: de $1,499 a $999
Ghost of Y?tei: de $1,499 a $1,099
ASTRO BOT: de $1,349 a $999
Marvel T?kon Fighting Souls: de $1,349 a $999
¡Hay una promoción extra! Si planeas adquirir una consola PS5 con unidad de disco, ahora puedes agregar Marvel's Wolverine por $799 adicionales.
Dicha oferta estará disponible en establecimientos como Liverpool, Amazon, Mercado Libre, Coppel, Gameplanet y Costco, entre otros.
No aplica para la edición digital de PS5.
De igual manera, PlayStation Store ofrece una selección de títulos con rebajas de hasta 75%, por ejemplo:
Marvel's Wolverine Edición Digital Deluxe: 25% de descuento
007 First Light Edición Deluxe: 50% de descuento
God of War Ragnarök (PS5): 58% de descuento
DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH: 43% de descuento
ASTRO BOT: 34% de descuento
SAROS Edición Digital Deluxe: 25% de descuento
SILENT HILL Townfall: 20% de descuento
No todas las tiendas donde se vende la marca manejan el mismo calendario. Aquí te dejamos las fechas de promociones en establecimientos físicos y plataformas participantes:
Walmart y Sam's Club: del 5 al 22 de noviembre
Liverpool: del 6 al 22 de noviembre
Otras tiendas participantes: del 9 al 25 de noviembre
Y de manera específica, de acuerdo con información de PlayStation Store, la promoción de Marvel's Wolverine -tanto con precio especial como en el paquete con PS5- permanece activa toda la temporada de Holidays.
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