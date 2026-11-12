Santuarios de la mariposa monarca en Michoacán; prevén más colonias

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Se inició la cuenta regresiva para la mariposa monarca, faltan ocho días para que los santuarios en Michoacán abran sus puertas a visitantes nacionales y extranjeros, el próximo 20 de noviembre, para iniciar la temporada de avistamiento, que concluirá el 31 de marzo de 2027.

A los bosques de oyamel y pino del oriente de Michoacán llegan miles de ejemplares que, tras recorrer más de cuatro mil kilómetros desde Canadá, encuentran refugio para pasar el invierno. Su llegada transforma el paisaje y ofrece la oportunidad de presenciar uno de los fenómenos migratorios más llamativos del mundo.

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Los visitantes podrán recorrer los senderos de los santuarios para presenciar uno de los fenómenos migratorios más llamativos del mundo.El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) expresó que durante estos cuatro meses, quienes visiten la región tendrán la oportunidad de observar de cerca las colonias de estas mariposas, tras su travesía de más de cuatro mil kilómetros desde Canadá para pasar el invierno en tierras mexicanas.Santuarios de mariposa monarcaEn territorio michoacano, la experiencia se concentra en tres puntos principales, cada uno con su propio encanto y entorno boscoso:El Rosario, ubicado en el municipio de Ocampo, conocido por albergar algunas de las colonias más densas.Sierra Chincua, en Angangueo, que ofrece vistas abiertas de la sierra y recorridos entre cañadas.Senguio, una alternativa más tranquila para caminar entre la vegetación de montaña.Este año, las proyecciones apuntan a que las colonias cubrirán una superficie de bosque mayor a la registrada en el ciclo 2025-2026, cuando se contabilizaron nueve colonias distribuidas en 2.93 hectáreas en la entidad.Las recomendaciones para la visita son: Dado que se trata de un ecosistema frágil donde las mariposas buscan descanso y refugio, el acceso a los santuarios se rige bajo normas estrictas de conservación. Para quienes planean viajar en las próximas semanas deben cumplir con cada una de ellas.Caminar siempre acompañado: Seguir en todo momento las rutas marcadas y las instrucciones de los guías ejidales; cuidar el silencio y la luz; hablar en voz baja y apagar el flash de cámaras o teléfonos para no alterar el reposo de las colonias. Y proteger el entorno: No fumar, evitar hacer fogatas y no llevarse mariposas, ni aquellas que se encuentren en el suelo.