PRI advierte recorte "brutal" a salud, campo y seguridad

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El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que los recortes a los rubros de salud, el campo y a seguridad en el Presupuesto de Egresos de 2027 "aprobado por Morena y sus aliados, incluido MC, son brutales".

Dijo que el presupuesto aprobado es insuficiente y "un desastre", ya que no genera oportunidades ni atiende las necesidades de México.

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"Es apenas un curita frente al enorme boquete que Morena le ha provocado al país", subrayó, al argumentar que, "una vez más, queda demostrado que Movimiento Ciudadano no es oposición; es comparsa de Morena".En un comunicado, aseguró que los mexicanos merecen mucho más, y subrayo que el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados dio una gran batalla contra el presupuesto de Morena.Alejandro Moreno advirtió que el gasto para el año próximo no será suficiente para atender los enormes problemas que enfrenta México, pero insistió en que los legisladores priistas defendieron con firmeza los recursos que necesitan las familias mexicanas.El dirigente opositor afirmó que desde el PRI "luchamos por un presupuesto que atienda las verdaderas necesidades de México, que garantice medicamentos en los hospitales, fortalezca la seguridad, invierta en educación, apoye al campo y destine recursos suficientes para resolver los problemas de agua e infraestructura".Explicó que el dinero de los mexicanos debe traducirse en mejores servicios, más oportunidades y resultados concretos para las familias.Moreno Cárdenas precisó que en el PRI "estamos a favor de los programas sociales", aunque enfatizó que la deuda ha aumentado en más del doble desde que se inició el régimen de Morena, en 2018, para ubicarse actualmente en más de 20 billones de pesos."No hay recursos para los estados, salud, educación, seguridad, carreteras ni para el campo", denunció.