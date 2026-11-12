Corona Capital da a conocer sus horarios
Organizadores revelan horarios que generan coincidencias entre bandas favoritas de los asistentes.
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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- La 16° edición del Corona Capital está a sólo un fin de semana de ocurrir y, los organizadores del festival, ya revelaron los horarios, así como los escenarios en que cada agrupación y músico se presentará, lo que ya ha provocado las reacciones de los fans del evento, especialmente, en aquellos que descubrieron que, dos bandas que quieren ver, tocarán al mismo tiempo, aunque agradecen que, quienes encabezan el cartel, vayan a tocar por alrededor de dos horas.
El festival alternativo se llevará a cabo el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre; con cinco escenarios disponibles, "Corona", "Doritos", "Corona Cero", "Nivea" y "Viva Tent".
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Hot Milk de 15:20 a 16:00
Sofia Isella de 16:40 a 17:20
Chvrches de 18:10 a 19:00
Yung Lean de 20:25 a 21:30
Gorillaz de 23:00 01:00
Quarters de 15:20 a 16:00
Sawyer Hill de 16:40 a 17:20
Balu Brigada de 18:10 a 19:00
Pierce the Veil de 20:10 a 21:30
Twenty One Pilots de 23:00 a 01:00
Ratboys de 15:20 a 16:00
Good Kid de 16:40 a 17:20
The Black Crowes de 18:10 a 19:00
Lola Young de 20:20 a 21:20
The Strokes de 23:00 a 01:00
Friko de 16:00 a 16:40
Chezile de 17:20 a 18:10
The Kooks de 19:00 a 20:10
Mumford & Sons de 21:30 a 23:00
We are Scientists de 16:00 a 16:40
Dope Lemon de 17:20 a 18:10
Mother Mother de 19:00 a 20:10
The Offspring de 21:30 a 23:00
Bad Suns de 16:00 a 16:40
Manic Street Preachers de 17:20 a 18:10
Bunt (In the Round) de 19:00 a 20:10
The XX de 21:30 a 22:45
Absolutely de 16:00 a 16:40
Violet Grohl de 17:20 a 18:10
CMAT de 19:00 a 20:10
James Blake de 21:30 a 23:00
Militarie Gun de 16:00 a 16:40
Baby Queen de 17:20 a 18:10
Maisie Peters de 19:00 a 20:10
Underworld de 21:30 a 23:00
Freak Slug de 16:00 a 16:40
Angine de Poitrine de 17:20 a 18:10
Johnny Marr de 19:10 a 20:10
Lil Yachty 22:00 a 23:00
Olive Jones de 15:20 a 16:00
Thee Sinseers de 16:40 a 17:20
Grace Ives de 18:10 a 19:00
Durand Jones & The Indications de 20:10 a 21:30
Jodana de 15:20 a 16:00
Strawberry Guy 16:40 a 17:20
?tella de 18:10 a 19:00
Sebastien Tellier de 23:00 a 00:00
Roar de 15:20 a 16:00
Tipling Rock de 18:10 a 19:00
Loyle Carner de 18:10 a 19:00
Tricky de 20:10 a 21:30
Darianna Everett de 15:30 a 16:00
Anna Luna de 16:30 a 17:00
Model/Actriz de 17:30 a 18:10
Rip Magic de 18:40 a 19:30
JMSN de 20:00 a 21:00
FCUKERS de 21:40 a 22:40
Jamie XX de 23:20 a 00:20
Felipe Gordon de 15:30 a 16:00
Ms*Gloom de 16:20 a 17:00
Princess Chelsea de 17:30 a 18:10
The Hellp de 18:40 a 19:30
New Constellations de 20:00 a 21:00
Peaches de 21:40 a 22:40
Rikas de 22:20 a 00:20
Céline Dessberg de 15:30 a 16:00
Moyka de 16:20 a 17:00
Ninajirachi de 17:30 a 18:10
Ela Minus de 18:40 a 19:30
Purity Ring de 20:00 a 21:00
Rev Run de 21:40 a 22:40
Santigold de 23:20 a 00:50
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