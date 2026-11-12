Corona Capital da a conocer sus horarios

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- La 16° edición del Corona Capital está a sólo un fin de semana de ocurrir y, los organizadores del festival, ya revelaron los horarios, así como los escenarios en que cada agrupación y músico se presentará, lo que ya ha provocado las reacciones de los fans del evento, especialmente, en aquellos que descubrieron que, dos bandas que quieren ver, tocarán al mismo tiempo, aunque agradecen que, quienes encabezan el cartel, vayan a tocar por alrededor de dos horas.

El festival alternativo se llevará a cabo el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre; con cinco escenarios disponibles, "Corona", "Doritos", "Corona Cero", "Nivea" y "Viva Tent".

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