Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC
Están sujetos a la política de movilidad que determine el Ejecutivo estatal, señaló el diputado
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La propuesta de los concesionarios del transporte urbano para obtener recursos del presupuesto estatal de 2027 estará sujeta a las decisiones del Gobierno del Estado, advirtió el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés.
El legislador señaló que los transportistas no son propietarios del servicio público y deben ajustar sus planteamientos a la política de movilidad que determine el Ejecutivo.
Recordó que hay una solicitud de recursos que rebasa los 2 millones de pesos y consideró necesario revisar el planteamiento directamente con la titular de la SCT.
También sostuvo que una concesión únicamente otorga la posibilidad de prestar un servicio público, pero no convierte a los transportistas en propietarios de éste ni les permite tomar decisiones al margen de la autoridad estatal.
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Indicó que el tema podría revisarse durante los trabajos relacionados con los proyectos de egresos.
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