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Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC

Están sujetos a la política de movilidad que determine el Ejecutivo estatal, señaló el diputado

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 12, 2026 02:53 p.m.
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Héctor Serrano Cortés / Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      La propuesta de los concesionarios del transporte urbano para obtener recursos del presupuesto estatal de 2027 estará sujeta a las decisiones del Gobierno del Estado, advirtió el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés.

      El legislador señaló que los transportistas no son propietarios del servicio público y deben ajustar sus planteamientos a la política de movilidad que determine el Ejecutivo.

      Recordó que hay una solicitud de recursos que rebasa los 2 millones de pesos y consideró necesario revisar el planteamiento directamente con la titular de la SCT.

      También sostuvo que una concesión únicamente otorga la posibilidad de prestar un servicio público, pero no convierte a los transportistas en propietarios de éste ni les permite tomar decisiones al margen de la autoridad estatal.

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      Indicó que el tema podría revisarse durante los trabajos relacionados con los proyectos de egresos.

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