Reaprehenden en Cuba a chino narcotraficante

Por EFE

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
Reaprehenden en Cuba a chino narcotraficante

Ciudad de México.- El Gobierno de México confirmó este miércoles la detención en Cuba de Zhi Dong Zhang, señalado por ser uno de los principales traficantes de fentanilo en el país y hacia Estados Unidos.

Según informaron fuentes de seguridad mexicanas a EFE, se está a la espera de que sea enviado a México por las autoridades cubanas. Por ahora, agregaron estas fuentes, las autoridades no cuentan con una fecha de su traslado a México pero indicaron que están en contacto con el Gobierno de La Habana.

Zhi Dong Zhang, alias ‘Brother Wang’, había escapado en julio de 2025 de un arresto domiciliario en la Ciudad de México, donde se encontraba bajo custodia de la GN.

El operador chino, que es investigado en EE.UU. por contrabandear fentanilo, se encontraba en arresto domiciliario mientras esperaba su proceso de extradición a Estados Unidos.

Dong Zhang estaba acusado de lavado por unos 150 millones de dólares para bandas mexicanas y contrabando de grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina.

Según fuentes oficiales, días después de su fuga, Zhang intentó ingresar a Rusia, pero las autoridades de aquel país le negaron la entrada debido a un pasaporte falso.

México ha iniciado acciones diplomáticas para asegurar su regreso y que enfrente la justicia.

En octubre de 2024, la FGR cumplimentó una orden de aprehensión contra Zhang con fines de extradición internacional, por su probable responsabilidad en delitos de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

