logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Rechaza CSP seguro médico para ministros de la SCJN

Sheinbaum destacó que los ministros tienen salarios suficientes para contratar seguros con sus ingresos personales.

Por El Universal

Agosto 19, 2026 11:19 a.m.
A
Rechaza CSP seguro médico para ministros de la SCJN
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Al llamar a "no a los privilegios", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su rechazo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrate un seguro de gastos médicos mayores, y llamó a los ministros a comportarse con humildad y seguir una política de austeridad.

      Rechazo de Claudia Sheinbaum a seguro médico SCJN

      La jefa del Ejecutivo federal destacó que las y los ministros reciben un salario similar al de ella, por lo que podrían contratar un seguro de gastos médicos mayores, pero que sea pagados con sus ingresos y no a costa del erario.

      "No está bien. Esa es mi opinión. No, a los privilegios. Juárez luchó contra los fueros y los privilegios, el mejor presidente la Corte que ha habido en la historia, hay que recordar la historia y cómo se llegó y por qué se llega.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "No estoy de acuerdo con que haya privilegios, ningún servidor público. ¿Por qué son privilegios? Porque se pagan con recursos públicos. Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante. Ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a lo que ellos decidan, pero no está bien qué el recurso público se utiliza para el seguro de gastos médicos mayores".

      Llamado a austeridad y humildad en la SCJN

      La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los integrantes de la Corte deben de ser como cualquier otro servidor público que se atienden en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar.

      "Y si no, pues paga tu propio seguro de gastos médicos. Así debe ser, no se debe de regresar a los privilegios. Hay que sacudirse un poco el ambiente que se quedó ahí en las paredes, no sé, y recordar a Juárez, austeridad republicana.

      "Hay que estar cerca de la gente para darse cuenta de la forma en que vive la mayoría de las mexicanas y los mexicanos porque hay que comportarse con humildad. Tienen un buen salario, tiene el salario de la Presidenta, y con eso pues te podría alcanzar para un seguro de gastos médicos mayores sí así lo desean. Pero el dinero es del pueblo y eso lo deben recordar todos los que somos servidores públicos. Ser servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo, todos los que somos servidores públicos".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rechaza CSP seguro médico para ministros de la SCJN
      Rechaza CSP seguro médico para ministros de la SCJN

      Rechaza CSP seguro médico para ministros de la SCJN

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum destacó que los ministros tienen salarios suficientes para contratar seguros con sus ingresos personales.

      Porrismo del PRI, por falta de apoyo de la población: Sheinbaum
      Porrismo del PRI, por falta de apoyo de la población: Sheinbaum

      "Porrismo" del PRI, por falta de apoyo de la población: Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      La mandataria federal exhortó a buscar el diálogo y no caer en provocaciones

      Artículo 19 denuncia opacidad en Tribunal de Disciplina Judicial
      Artículo 19 denuncia opacidad en Tribunal de Disciplina Judicial

      Artículo 19 denuncia opacidad en Tribunal de Disciplina Judicial

      SLP

      El Universal

      Promovió un amparo por incumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

      Sheinbaum informa de operativo de seguridad en Michoacán
      Sheinbaum informa de operativo de seguridad en Michoacán

      Sheinbaum informa de operativo de seguridad en Michoacán

      SLP

      El Universal

      La presidenta detalló que la Secretaría de Defensa apoya en el operativo contra objetivos criminales