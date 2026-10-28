Ligan al clan Taddei con red de contratos por mil mdp en 13 OPLE

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Recientes investigaciones han revelado la participación del clan Taddei en al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), donde funcionarios importantes habrían facilitado contratos a empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas mediante la simulación de concursos. Estas empresas, que constituyen un emporio familiar, han recibido más de mil millones de pesos desde 2014 de numerosos OPLE.

El modus operandi del grupo consistía en registrarse como competidoras en diversas licitaciones, asegurando resultados favorables para sus propias empresas. Se ha documentado que en estados como Sonora, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo existieron funcionarios estrechamente ligados a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, durante la adjudicación de contratos. Un ejemplo emblemático es el de Nery Ruiz Arvizu, presidente del Instituto Electoral de Sonora, quien se ha reconocido como compañero de Taddei desde su presidencia en 2014.

Si bien algunas empresas dejaron de ser contratadas en años recientes, otras, como Cajas Graf, continúan obteniendo contratos. En 2022, esta última recibió un contrato por casi 30 millones de pesos por la compra de material electoral, lo que ha suscitado cuestionamientos. Sin embargo, el fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, indicó que no existe ninguna denuncia formal sobre las irregularidades asociadas a estas contrataciones.

Por su parte, en el estado de Oaxaca, contratos significativos fueron entregados al Corporativo Zeg durante la gestión de Iliana Araceli Hernández Gómez. Esta funcionaria, que goza de la confianza de Taddei, estuvo al frente de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, donde presentó su renuncia a solicitud de los consejeros en el organismo. Durante su mandato, adquirió notoriedad por su cercanía a eventos organizados por las empresas de Hernández Casillas, lo que ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés.

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Asimismo, en Quintana Roo se identificó el último contrato otorgado a un miembro del conglomerado en 2022, bajo la gestión de Mayra San Román Carrillo Medina. Este contrato es de interés para la Auditoría Superior de la Federación, quien lo está investigando debido a su relación con otros procesos sospechosos.

En el Estado de México, Francisco Javier López Corral, por más de 13 años secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, ha autorizado contratos a empresas del clan Taddei. Recientemente, se asignó un contrato de más de 57 millones de pesos a una propuesta que incluía empresas del grupo, mientras que la presidenta del organismo local, Amalia Pulido Gómez, destacó que su gestión ha sido realizada con transparencia.

Otros estados como Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas también han sido mencionados en relación a estas prácticas de supuesta competencia simulada. Las investigaciones continúan, y las repercusiones en el ámbito electoral se mantienen bajo vigilancia.