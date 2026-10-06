Senado declara constitucional reforma sobre nacionalidad única

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El pleno del Senado de la República realizó la declaratoria de reforma constitucional con el escrutinio de 22 votos aprobatorios, de igual número de estados, al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

La declaratoria fue turnada a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria procedente para que entre en vigor la prohibición para quienes aspiren a la Presidencia de la República o alguna gubernatura, renuncien a una segunda nacionalidad.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, realizó la declaratoria y expuso que se recibieron las comunicaciones sobre la aprobación de la reforma constitucional de parte de los congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Puebla.

Asimismo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México también aprobaron la reforma.

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Dicha reforma, derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre doble nacionalidad, establece como requisito obligatorio contar únicamente con la nacionalidad mexicana para poder competir y ocupar los principales cargos del poder ejecutivo en México.