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Sheinbaum reconoce retos para ley contra fraudes inmobiliarios

Sheinbaum destacó que el uso de suelo municipal es clave en la prevención de fraudes inmobiliarios.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 01:00 p.m.
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Sheinbaum reconoce retos para ley contra fraudes inmobiliarios
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la complejidad para establecer una ley nacional contra los fraudes inmobiliarios por las limitaciones jurídicas a nivel federal, estatal y municipal.

      Acciones de la autoridad

      Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "en términos jurídicos, hay temas que tienen que ver con la federación y hay temas que tienen que ver con leyes en las entidades de la República".

      "Hacer una legislación federal en este tema no es tan sencillo porque finalmente son atribuciones estatales, pero podemos brindar apoyo a cualquier entidad de la República que quiera hacerlo", dijo.

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      Detalles confirmados

      En ese sentido, sostuvo que "la Ciudad de México ha avanzado mucho en este tema y podríamos ver si alguna otra entidad de la República está interesada en poder trabajarlo con ellos".

      "Muchos de estos son municipales, aunque las leyes son estatales, pero muchos fraudes tienen que ver con la violación del uso de suelo que es municipal", expresó.

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