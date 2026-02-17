Reforzarán vacunación contra sarampión en 11 estados

En medio del reforzamiento de la estrategia nacional contra el sarampión, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, informó que se intensificará la aplicación de vacunas para personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquema completo en las 11 entidades del país donde se concentra la mayor incidencia de casos.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Eduardo Clark detalló que la meta es acelerar la aplicación de dosis hasta alcanzar 2.5 millones de vacunas semanales, con el fin de cortar cadenas de transmisión y contener los brotes activos.

- México acumula más de 9 mil casos en poco más de un año

El subsecretario explicó que, a poco más de un año del primer caso registrado en Chihuahua, el país acumula 9 mil 487 casos, 410 más que la semana anterior.

Sin embargo, el funcionario subrayó que la incidencia se mantiene relativamente baja gracias a las altas coberturas históricas de vacunación en México.

"En México no hay movimientos antivacunas y la incidencia de sarampión es baja", dijo.

Advirtió que "Si no nos hubiéramos vacunado históricamente, un virus como el sarampión podría generar cientos de miles, si no es que millones de contagios".

- Control del brote, por aplicación de vacuna

El subsecretario recordó que el control del brote en Chihuahua fue posible tras la aplicación de 1.8 millones de dosis, lo que permitió reducir los casos activos hasta prácticamente eliminarlos en 2026. Ese modelo, dijo, es el que se busca replicar en el resto del país.

Actualmente, el sistema nacional de salud dispone de 27 millones de dosis listas para aplicarse y prevé recibir cerca de 20 millones adicionales en los próximos tres meses, con lo que se alcanzaría una disponibilidad cercana a 48 millones de vacunas hasta mayo. A ello se suman los 16 millones de dosis aplicadas desde febrero del año pasado.

- 11 entidades concentran casos de sarampión

Las 11 entidades prioritarias por concentrar mayores tasas de incidencia son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla. En estos estados se desplegará una estrategia específica para adolescentes y adultos jóvenes no vacunados.

Además, Clark García reiteró que el grupo prioritario a nivel nacional son niñas y niños de seis meses a 12 años. "Si no cuentan con ninguna dosis, deben iniciar su esquema; si ya recibieron la primera y han pasado seis meses, deben completar la segunda". Con dos dosis, enfatizó, "se considera protección completa".

La vacunación es gratuita y universal en más de 20 mil puntos del país, independientemente de la afiliación de las personas a alguna institución de salud, recordó.

"La estrategia seguirá siendo vacunar, vacunar y vacunar", sostuvo el subsecretario, al llamar a la población a acudir a su centro más cercano y a difundir la información para frenar el avance del brote.